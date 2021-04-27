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Саснович победила на старте квалификации теннисного турнира в Мадриде
Источник материала: Партизан
Александра Саснович победила испанку Джессику Бузас Манейро на отборочном матче основной сетки турнира WTA в Мадриде во вторник.
Белорусская теннисистка выиграла со счетом 7:5, 4:6, 6:1.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александра Саснович занимает 93 строку,
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Александра Саснович победила испанку Джессику Бузас Манейро на отборочном матче основной сетки турнира WTA в Мадриде во вторник.
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