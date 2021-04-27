ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Свадебное платье принцессы Дианы выставят в Кенсингтонском дворце

28.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Этим летом самое знаменитое платье покойной принцессы Дианы снова выставят в Кенсингтонском дворце в честь выставки Royal Style in the Making.

Платье, в котором юная леди Ди выходила замуж за сына королевы в 1981 году стало одним из самых знаковых и шикарных подвенечных нарядов за всю историю королевства. Нарядом вдохновлялись не только дизайнеры, но и самые знаменитые невесты, а Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не смогли перещеголять покойную свекровь. В последний раз наряд демонстрировали в 1995 году, за два года до смерти Дианы.

© AFP 2020 / PETER NICHOLLS
Три прощальных слова Елизаветы II в письме мужу взволновали весь мир

Свадебное платье Дианы собираются выставлять в королевской оранжерее с 3 июня 2021 года по 2 января 2022 с позволения принцев Гарри и Уильяма.

Платье было создано парой дизайнеров - Дэвидом и Элизабет Эмануэль, а особенностью наряда стал его бесконечный шлейф в 7,6 метра. Платье сохранилось в первозданном виде: пышные рукава-пуфы, овальный вырез и многослойная, пышная юбка до сих пор поражают воображение экспертов моды. Хочется отметить и детали: лиф с антикварными кружевами ( в том числе и кружевом, принадлежавшем бабушке Чарльза - королеве Марии) и шлейф, расшитый блестками.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний раз самый шикарный наряд за всю историю королевства демонстрировался за два года до трагической кончины народной принцессы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Стаміўся ад болю, хутчэй бы памерці». Як адбываюць пакараньне палітвязьні з сур’ёзнымі захворваньнямі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by