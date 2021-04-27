Свадебное платье принцессы Дианы выставят в Кенсингтонском дворце

Источник материала: Sputnik Беларусь

Этим летом самое знаменитое платье покойной принцессы Дианы снова выставят в Кенсингтонском дворце в честь выставки Royal Style in the Making.

Платье, в котором юная леди Ди выходила замуж за сына королевы в 1981 году стало одним из самых знаковых и шикарных подвенечных нарядов за всю историю королевства. Нарядом вдохновлялись не только дизайнеры, но и самые знаменитые невесты, а Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не смогли перещеголять покойную свекровь. В последний раз наряд демонстрировали в 1995 году, за два года до смерти Дианы.

Свадебное платье Дианы собираются выставлять в королевской оранжерее с 3 июня 2021 года по 2 января 2022 с позволения принцев Гарри и Уильяма.

Платье было создано парой дизайнеров - Дэвидом и Элизабет Эмануэль, а особенностью наряда стал его бесконечный шлейф в 7,6 метра. Платье сохранилось в первозданном виде: пышные рукава-пуфы, овальный вырез и многослойная, пышная юбка до сих пор поражают воображение экспертов моды. Хочется отметить и детали: лиф с антикварными кружевами ( в том числе и кружевом, принадлежавшем бабушке Чарльза - королеве Марии) и шлейф, расшитый блестками.

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