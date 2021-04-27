|
Редкая птица: в Московском зоопарке родились кудрявые пеликаны – видео
28.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Московском зоопарке родились кудрявые пеликаны. Один из птенцов появился на свет 30 марта, другой – 4 апреля. Тот, который постарше, уже весит более килограмма и пытается встать на ноги.
Малышей пока кормят родители полупереваренной пищей, но иногда птенцы заглатывают самостоятельно мелкую рыбу.
Сегодня в зоопарке - 11 особей кудрявых пеликанов. Кстати, оперение у такой птицы появляется только на третий год жизни, тогда же на голове и вырастают кудрявые перья.
Видимо, за необычную прическу в народе этих пеликанов и называют по простому "баба-птица".
Кстати, в наших широтах, хоть и крайне редко, можно встретить краснокнижных кудрявых пеликанов. Так в 2016 году один из них
Схожий случай был в 2014 году, на прудах рыбхоза "Волма" под Минском появился молодой розовый пеликан. Правда, потом улетел. Видимо, не пришелся по душе суровый белорусский климат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кудрявые пеликаны занесены в Международную Красную книгу, но зоологи смогли создать в неволе для них условия, приближенные к природным. Смотрите видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)