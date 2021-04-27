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Редкая птица: в Московском зоопарке родились кудрявые пеликаны – видео

28.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Московском зоопарке родились кудрявые пеликаны. Один из птенцов появился на свет 30 марта, другой – 4 апреля. Тот, который постарше, уже весит более килограмма и пытается встать на ноги.

Малышей пока кормят родители полупереваренной пищей, но иногда птенцы заглатывают самостоятельно мелкую рыбу. 

Сегодня в зоопарке - 11 особей кудрявых пеликанов. Кстати, оперение у такой птицы появляется только на третий год жизни, тогда же на голове и вырастают кудрявые перья.

Видимо, за необычную прическу в народе этих пеликанов и называют по простому "баба-птица".

Кстати, в наших широтах, хоть и крайне редко, можно встретить краснокнижных кудрявых пеликанов. Так в 2016 году один из них поселился на водоеме в Могилевской области. Была зима, но пеликан не замерз. Нашел себе компанию — на озере кроме него обитали кряквы, лебеди-шипуны и большие крохали.

Схожий случай был в 2014 году, на прудах рыбхоза "Волма" под Минском появился молодой розовый пеликан. Правда, потом улетел. Видимо, не пришелся по душе суровый белорусский климат.

 
 
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Кудрявые пеликаны занесены в Международную Красную книгу, но зоологи смогли создать в неволе для них условия, приближенные к природным. Смотрите видео.
 
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