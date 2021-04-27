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В Минске "Диктант Победы" пройдет в музее истории Великой Отечественной

28.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны 29 апреля.

В этом году вопросы будут приурочены к 80-летию начала войны и трагическим событиям первых военных лет, а также юбилеям великих полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Акция будет проведена в форме тестирования. Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, в них будет также затронута тема преступлений гитлеровцев на оккупированных территориях Советского Союза, рассказал на пресс-конференции в Москве глава общественного совета проекта "Историческая память", председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Главная цель этой акции – отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении победы Советского Союза, советского народа над фашистской Германией", – отметил Нарышкин.

Написать диктант можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом. Всего организаторы акции рассчитывают открыть до 12 тысяч площадок.

В Беларуси проект реализуется при поддержке организационного комитета "Наша Победа" и представительства Россотрудничества.

Что такое "Диктант Победы"

"Диктант Победы" – международная акция, которая позволяет проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции приняли более 150 тысяч человек. В 2020-м акция состоялась 3 сентября и была приурочена к 75-й годовщине Великой Победы.

Всего за два года в акции "Диктант Победы" приняло участие 1,5 миллиона человек по всему миру.

Организаторами выступят ведущие российские общественные, военно-исторические и гуманитарные объединения, политические партии.

 
Теги: Минск
 
 
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Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, в них будет также затронута тема преступлений гитлеровцев на оккупированных территориях Советского Союза.
 
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