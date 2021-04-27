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Ремонт российского модуля, где была найдена трещина, прекратили до июня

28.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Экипаж Международной космической станции (МКС) прекращает до июня ремонт российского модуля "Звезда", в котором ранее была обнаружена утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.

"Тут вот немножко прояснился твой вопрос о ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", в которой обнаружена утечка воздуха - ред.)... У нас в планах 29-го (апреля) плюс день-два закрыть (люк в) ПрК. Как минимум - до (следующего российского) выхода (в открытый космос)", - сказал космонавту Олегу Новицкому специалист подмосковного Центра управления полетами.

По его словам, модуль будет закрыт максимум до следующего грузовика. Напомним, запуск очередного российского грузового корабля "Прогресс МС-17" к станции намечается на 30 июня, а следующий выход в космос российских космонавтов запланирован на июнь.

В связи с принятым решением специалист центра попросил космонавтов переместить из промежуточной камеры в основной объем МКС те грузы, которые понадобятся экипажу до лета, и оставить там менее важные.

Утечку воздуха в российском модуле обнаружили в сентябре 2019 года, спустя год экипаж смог установить причину – трещина в промежуточной камере. В марте 2021-го ее удалось заделать. Позже была обнаружена и вторая, которую также удалось заделать весной. Несмотря на все усилия, утечка не прекратилась, но уменьшилась.

Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японцы Соити Ногути и Акихико Хосиде, а также француз Тома Песке.

 
Теги: Минск
 
 
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В марте обнаруженные трещины в модуле были заделаны - утечка воздуха не прекратилась, но стал чуть меньше.
 
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