18-летний белорус забросил «лакросс-гол» на ЧМ по хоккею среди юниоров

Источник материала: Tut.by

18-летний защитник юниорской сборной Беларуси по хоккею забросил «лакросс-гол» в матче против Швейцарии на ЧМ (U-18) в США.



Дмитрий Кузьмин. Hockey.by

Кузьмин поднял шайбу за воротами и, не дав ей опуститься, отправил ее в ближний угол, сделав счет 2:0 в пользу белорусской команды. Игра в итоге завершилась со счетом 7:1.

Примечательно, что для Кузьмина этот «лакросс-гол» стал уже третьим в сезоне.