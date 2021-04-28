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18-летний белорус забросил «лакросс-гол» на ЧМ по хоккею среди юниоров
Источник материала: Tut.by
18-летний защитник юниорской сборной Беларуси по хоккею забросил «лакросс-гол» в матче против Швейцарии на ЧМ (U-18) в США.
Кузьмин поднял шайбу за воротами и, не дав ей опуститься, отправил ее в ближний угол, сделав счет 2:0 в пользу белорусской команды. Игра в итоге завершилась со счетом 7:1.
Примечательно, что для Кузьмина этот «лакросс-гол» стал уже третьим в сезоне.
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