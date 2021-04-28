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Белорусские хоккеисты разгромили Швейцарию на ЧМ среди юниоров

28.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юниорская сборная Беларуси по хоккею со счетом 7:1 разгромила Швейцарию на чемпионате мира (U-18) в США.


Фото: hockey.by

Отметим, что первые четыре шайбы белорусы провели в большинстве, а последний гол — в меньшинстве.

Хет-триком отметился Данила Климович, в активе которого уже четыре гола на турнире, при этом все они заброшены при игре в большинстве.

А самой эффектной шайбой порадовал Дмитрий Кузьмин, для которого этот «лакросс-гол» стал уже третьим в сезоне.

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