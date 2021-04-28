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ГосТВ занялось годовщиной Чернобыля и разоблачением «покушения» на Лукашенко

28.04.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГосТВ занялось годовщиной Чернобыля и разоблачением «покушения» на Лукашенко
Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.

Две темы доминировали в повестке госТВ на прошедшей неделе: кампания в поддержку политики власти в регионах, пострадавших от радиации в связи с 35-й годовщиной аварии на ЧАЭС, и информационное сопровождение разоблачения заговора против Лукашенко.

Тема Чернобыля была неразрывно связана с восхвалением мудрых решений Лукашенко, сделавшего ставку на возрождение пострадавших территорий вопреки критике неназванных противников и советчиков. В рамках этого были организованы поездки провластных блогеров, автопробеги, сьемки специальных сюжетов с описанием достижений государства.

Российский вектор в контексте встречи Лукашенко и Путина описывался в традиционном ключе. С одной стороны подчёркивались общие вызовы, единый взгляд в вопросах исторической политики и безопасности. При этом отвергались предположения о сдаче суверенитета и вопросы интеграции рассматривались преимущественно в контексте экономической кооперации.

Антизападная и, конкретно, антиамериканская кампания была тесно связана с разоблачением заговора против Лукашенко, в организации которого прямо или косвенно обвиняли США. Этот заговор ставили в один ряд с известными случаями гибели лидеров государств, включая убийство Кеннеди, Каддафи, казнь Хусейна.

Законодательный отпор протестной активности («бчб-истерии») продолжал широко освещаться. Принятие новых законопроектов такого рода рассматривалось как необходимая и своевременная мера. Здесь госканалы ссылаются на мировой опыт и стремятся показать, что Беларусь ничем не хуже, а то и лучше ведущих стран.

Тематику отношений с Киевом усилила встреча Лукашенко с украинском депутатом Шевченко. Его хвалили за лояльную позицию, а украинское руководство упрекали в неблагодарности, говоря о заслугах Минска, включая переговорную площадку, поставки электроэнергии, региональное сотрудничество.
 
Теги: Минск
 
 
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