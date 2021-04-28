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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заменят ли БПЛА танки? Тот факт, что беспилотные аппараты меняют правила, никто не оспаривает. Но говоря о танках...

Тот факт, что беспилотные аппараты меняют правила, никто не оспаривает. Но говоря о танках, все же стоит руководствоваться правилом о том, что критерий истинности — практика. На практику внимание и обратим.Логично предположить, что лучше всего осознают возможности и перспективы БПЛА страны-лидеры в области беспилотной авиации. На сегодняшний день к таковым не только по критерию технологичности, но и по накопленному опыту применения в боевых условиях можно отнести США, Израиль и Турцию (родина-мать легендарных «Байроктаров»).США не только не намереваются исключить танки из своего арсенала, но и проводят дорогостоящие работы по модернизации имеющегося парка и созданию нового легкого авиатранспортабельного танка для обеспечения мобильности в ходе экспедиционных операций.По мнению израильских специалистов будущее танков за их усложнением и автоматизацией. Танки нового поколения будут иметь экипаж из 2 человек, в оборудование машины будут включены комплексы активной защиты, автоматизированные системы РЭБ и разведки поля боя. Машина должна стать компактнее по габаритам и легче. Ставка делается не столько на броневую защиту, сколько на способность первым обнаружить и уничтожить противника.Турция, заняв лидирующие позиции в сфере боевых БПЛА, продолжает масштабную программу как модернизации имеющегося парка танков, так и создание собственного национального танка «Алтай». С последним дело продвигается медленно из-за проблем с силовой установкой.Другой группой стран, на опыт которых стоит обратить внимание, разрешая спор между танком и беспилотником, являются те государства, которые находятся перед реальной угрозой войны. Пакистан и Индия, Индия и Китай, Северная и Южная Кореи, Россия и Украина — ни в одном из этих случаев мы не наблюдаем отказа от танков в пользу БПЛА. Эти страны либо ведут серийное производство новых танков, либо разрабатывают танки нового поколения с разной степенью успешности.Третья группа стран, мнение которых стоит учитывать — технологические лидеры, способные создавать как танки, так и беспилотники. В данном случае речь в первую очередь идет о Франции и Германии, которые работают над совместным проектом танка нового поколения MGCS. Интересно, что эту машину планируется оснастить малым разведывательным беспилотником.Можно констатировать опираясь на зарубежный опыт, что речь идет не о выборе между танками и БПЛА, а создании новой интегрированной системы, которая бы включала и дроны различного назначения, и тяжелые бронированные машины с пушечным вооружением. А миниатюризация техники ведет к тому, что сами беспилотники становятся частью танка.Конечно, все это ведет к дальнейшему техническому усложнению и удорожанию бронетехники. Стоимость современного танка новой постройки уже приближается к стоимости реактивного самолета. За три немецких танка «Леопарад» или японских «Тип-10» можно купить два учебно-боевых самолета типа российского Як-130 или его китайского аналога Hongdu L-15, которые могут выступать и в роли штурмовика. Таков порядок цен современной техники.