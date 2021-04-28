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В Москве неизвестные подожгли здание еврейской общины
Источник материала: ОНТ
В Москве в день рождения Гитлера неизвестные подожгли здание еврейской общины «Шамир», нанесли на него нецензурную надпись и нацистскую свастику. Об этом
Инцидент произошел в ночь на 20 апреля. Пожар частично уничтожил крыльцо главного входа. Никто не пострадал, но материальный ущерб составил около 100 тысяч российских рублей.
Раввин общины Берл Цисин подал заявление в полицию, но о дальнейших следственных действиях пока неизвестно.
Московской Перовской иудейской общине «Шамир» – уже 30 лет. В последний год она подвергается уже второму нападению. Предыдущее произошло 20 сентября. Тогда злоумышленник пытался ворваться внутрь здания и разгромил крыльцо и служебную машину.
Фото: община «Шамир»
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В Москве в день рождения Гитлера неизвестные подожгли здание еврейской общины «Шамир», нанесли на него нецензурную надпись и нацистскую свастику. Об этом...
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