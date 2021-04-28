В Москве неизвестные подожгли здание еврейской общины

Источник материала: ОНТ

В Москве в день рождения Гитлера неизвестные подожгли здание еврейской общины «Шамир», нанесли на него нецензурную надпись и нацистскую свастику. Об этом сообщается на сайте Российского еврейского конгресса.

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля. Пожар частично уничтожил крыльцо главного входа. Никто не пострадал, но материальный ущерб составил около 100 тысяч российских рублей.

Раввин общины Берл Цисин подал заявление в полицию, но о дальнейших следственных действиях пока неизвестно.

Московской Перовской иудейской общине «Шамир» – уже 30 лет. В последний год она подвергается уже второму нападению. Предыдущее произошло 20 сентября. Тогда злоумышленник пытался ворваться внутрь здания и разгромил крыльцо и служебную машину.

Фото: община «Шамир»









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