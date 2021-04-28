Без «пластика». Какие банки сейчас выпускают виртуальные карты

Источник материала: Tut.by

Если не хочется идти в банк и надоел лишний «пластик» в кошельке, карту можно выпустить без физического носителя. Во многих белорусских банках есть виртуальные карты, по которым в большинстве случаев можно снимать наличные и рассчитываться на кассе. FINANCE.TUT.BY выяснил, где выпустить такие карты, сколько они стоят и какие по ним возможности.



Фото: СК

Для оформления виртуального «пластика» не нужно идти в банк (исключение Paritetbank), он оформляется в интернет-банкинге или мобильном приложении. Активация карты, как правило, происходит в течение нескольких часов, при заказе в выходные или ночью переносится на утро или будний день.

Во многих банках можно с виртуальных карт можно снимать наличные в кассах или банкоматах, которые поддерживают функцию NFC. Также по карте можно расплачиваться в магазинах, если привязать ее к телефону с технологией NFC.

Пополнить карту можно одним их стандартных способов: в кассе банка, переводом с другой карты через интернет-банк, мобильное приложение, с помощью сервиса онлайн-переводов P2P или другого перевода, через ЕРИП (инфокиоск, интернет-банкинг) по номеру договора, а также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.

Название банка Описание карты и стоимость Можно ли снимать наличные и рассчитываться на кассе Белагропромбанк,

Visa Classic «Нереальная карта» Карта бесплатная. Есть возможность открыть онлайн-вклад. Валюта счета: BYN/USD/EUR/RUB. Срок действия — 1 год. Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона. Снимать наличные можно только в отделении банка, комиссия — 3 BYN. Беларусбанк,

Visa Classic Виртуальную карту может оформить только клиент банка. Можно выпустить к новому счету или действующему. Карта бесплатная. Валюта счета: BYN/USD/EUR/RUB. Срок действия — 2 года. Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона. Снять наличные либо в отделении банка (которое работает с этой услугой), либо путем перевода «Хуткi» на другую карту. Комиссия не взимается. Банк БелВЭБ,

Виртуальная карточка Mastercard Standard/ Visa Classic Карты бесплатные. По ним можно открыть страховку, кредит, депозит. Валюта счета: BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года. По Visa Classic начисляются баллы по программе лояльности UP4U, которые потом можно обменять в организациях-партнерах. Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона (Mastercard Standard). Снять наличные можно в кассе банка, в банкоматах по коду или на почте. Без комиссии. Белгазпромбанк,

Виртуальная карта Mastercard Gold Первая карта в каждой валюте бесплатная. Валюта счета: BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — до 5 лет. Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снимать наличные можно в банкоматах банка и банков-партнеров МТБанке и Белагропромбанке (если карта подключена к сервисам бесконтактных платежей). Также можно через кассу банка, без комиссии. Белинвестбанк,

Visa Classic VirtualReality Первая карта в каждой валюте выпускается бесплатно (следующие 0,99 BYN) Оформляется только в качестве основной. Валюта счета: BYN, RUB, USD или EUR, срок действия до 1 года. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снимать деньги можно в пунктах выдачи наличных, комиссия — 5% (мин. 8 BYN, 5 USD/EUR или 300 RUB) БПС-Сбербанк Есть бесплатные карты Visa Virtuon / MasterCard Virtual. Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — от 1 года до 5 лет. И игровая Mastercard Virtual GameCard. Валюта счета и срок такой же. Стоимость — 3 BYN в год. Кэшбек до 2% за пополнение аккаунтов Wargaming, Steam и за покупки в Google Play и AppStore. Скидки до 15% в магазинах Belconsole.by и 4Play.by. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снимать деньги можно в банкоматах, которые поддерживают функцию NFC, без комиссии. БТА Банк,

Visa Virtuon Стоимость за 3 года 2 BYN/1 USD/EUR. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снять наличные можно только в отделении банка, комиссия 4 BYN. Банк ВТБ,

Visa Classic V2 Карта бесплатная. Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — 3 года. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии. Идея Банк,

Виртуальная карта Visa Карта бесплатная. Валюта счета: BYN, EUR, USD, срок действия — 1 год. Начисляется кэшбэк 0,5% за безналичные операции, а также годовой (бонусный) кэшбэк 7%. Нет возможности расплачиваться картой при помощи телефона. Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии. МТБанк,

Виртуальная карта Onliner «Клевер» Карта бесплатная. Валюта счета: BYN, срок действия — 3 года. Кэшбек 5% с каждой покупки в каталоге Onliner через Onliner Pay, вне площадки Onliner — 1% за любые расчёты. Тратить бонусные рубли можно в магазинах, которые работают с Onliner Pay. При желании можно привязать к ИКС-карте и рассчитываться «пластиком». Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снять наличные можно в отделении банка, на почте, в банкоматах-партнерах Белгазпромбанка и Белинвестбанка. Без комиссии. Paritetbank,

Visa Virtuon Стоимость карты 3 BYN. Выпускается в офисе банка. Валюта счета: BYN/USD, срок действия — 1 год. Оплата на кассе при помощи телефона невозможна. Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии. Приорбанк Карта бесплатная. Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — 4 года. Можно участвовать в программе лояльности KEYcard и получать кэшбек за расчеты. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снять наличные можно только при закрытии счета. Банк Решение,

Visa Virtual и карта А1-banking Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking. Валюта счета: BYN, EUR, USD (Visa Virtual), А1-banking только в BYN. Срок действия — 3 года. По Visa Virtual начисляется кэшбек 1%. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снять наличные можно только при закрытии счета. Досрочное закрытие счета Visa Virtual — 10 BYN, A1-banking — бесплатно.

Название банка Описание карты и стоимость Можно ли снимать наличные и рассчитываться на кассе Белагропромбанк,

Visa Classic «Нереальная карта» Карта бесплатная. Есть возможность открыть онлайн-вклад. Валюта счета: BYN/USD/EUR/RUB. Срок действия — 1 год. Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона. Снимать наличные можно только в отделении банка, комиссия — 3 BYN. Беларусбанк,

Visa Classic Виртуальную карту может оформить только клиент банка. Можно выпустить к новому счету или действующему. Карта бесплатная. Валюта счета: BYN/USD/EUR/RUB. Срок действия — 2 года. Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона. Снять наличные либо в отделении банка (которое работает с этой услугой), либо путем перевода «Хуткi» на другую карту. Комиссия не взимается. Банк БелВЭБ,

Виртуальная карточка Mastercard Standard/ Visa Classic Карты бесплатные. По ним можно открыть страховку, кредит, депозит. Валюта счета: BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года. По Visa Classic начисляются баллы по программе лояльности UP4U, которые потом можно обменять в организациях-партнерах. Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона (Mastercard Standard). Снять наличные можно в кассе банка, в банкоматах по коду или на почте. Без комиссии. Белгазпромбанк,

Виртуальная карта Mastercard Gold Первая карта в каждой валюте бесплатная. Валюта счета: BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — до 5 лет. Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снимать наличные можно в банкоматах банка и банков-партнеров МТБанке и Белагропромбанке (если карта подключена к сервисам бесконтактных платежей). Также можно через кассу банка, без комиссии. Белинвестбанк,

Visa Classic VirtualReality Первая карта в каждой валюте выпускается бесплатно (следующие 0,99 BYN) Оформляется только в качестве основной. Валюта счета: BYN, RUB, USD или EUR, срок действия до 1 года. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снимать деньги можно в пунктах выдачи наличных, комиссия — 5% (мин. 8 BYN, 5 USD/EUR или 300 RUB) БПС-Сбербанк Есть бесплатные карты Visa Virtuon / MasterCard Virtual. Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — от 1 года до 5 лет. И игровая Mastercard Virtual GameCard. Валюта счета и срок такой же. Стоимость — 3 BYN в год. Кэшбек до 2% за пополнение аккаунтов Wargaming, Steam и за покупки в Google Play и AppStore. Скидки до 15% в магазинах Belconsole.by и 4Play.by. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снимать деньги можно в банкоматах, которые поддерживают функцию NFC, без комиссии. БТА Банк,

Visa Virtuon Стоимость за 3 года 2 BYN/1 USD/EUR. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снять наличные можно только в отделении банка, комиссия 4 BYN. Банк ВТБ,

Visa Classic V2 Карта бесплатная. Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — 3 года. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии. Идея Банк,

Виртуальная карта Visa Карта бесплатная. Валюта счета: BYN, EUR, USD, срок действия — 1 год. Начисляется кэшбэк 0,5% за безналичные операции, а также годовой (бонусный) кэшбэк 7%. Нет возможности расплачиваться картой при помощи телефона. Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии. МТБанк,

Виртуальная карта Onliner «Клевер» Карта бесплатная. Валюта счета: BYN, срок действия — 3 года. Кэшбек 5% с каждой покупки в каталоге Onliner через Onliner Pay, вне площадки Onliner — 1% за любые расчёты. Тратить бонусные рубли можно в магазинах, которые работают с Onliner Pay. При желании можно привязать к ИКС-карте и рассчитываться «пластиком». Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снять наличные можно в отделении банка, на почте, в банкоматах-партнерах Белгазпромбанка и Белинвестбанка. Без комиссии. Paritetbank,

Visa Virtuon Стоимость карты 3 BYN. Выпускается в офисе банка. Валюта счета: BYN/USD, срок действия — 1 год. Оплата на кассе при помощи телефона невозможна. Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии. Приорбанк Карта бесплатная. Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — 4 года. Можно участвовать в программе лояльности KEYcard и получать кэшбек за расчеты. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снять наличные можно только при закрытии счета. Банк Решение,

Visa Virtual и карта А1-banking Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking. Валюта счета: BYN, EUR, USD (Visa Virtual), А1-banking только в BYN. Срок действия — 3 года. По Visa Virtual начисляется кэшбек 1%. Возможна оплата на кассе при помощи телефона. Снять наличные можно только при закрытии счета. Досрочное закрытие счета Visa Virtual — 10 BYN, A1-banking — бесплатно.