ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Без «пластика». Какие банки сейчас выпускают виртуальные карты

28.04.2021 07:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Если не хочется идти в банк и надоел лишний «пластик» в кошельке, карту можно выпустить без физического носителя. Во многих белорусских банках есть виртуальные карты, по которым в большинстве случаев можно снимать наличные и рассчитываться на кассе. FINANCE.TUT.BY выяснил, где выпустить такие карты, сколько они стоят и какие по ним возможности.


Фото: СК

Для оформления виртуального «пластика» не нужно идти в банк (исключение Paritetbank), он оформляется в интернет-банкинге или мобильном приложении. Активация карты, как правило, происходит в течение нескольких часов, при заказе в выходные или ночью переносится на утро или будний день.

Во многих банках можно с виртуальных карт можно снимать наличные в кассах или банкоматах, которые поддерживают функцию NFC. Также по карте можно расплачиваться в магазинах, если привязать ее к телефону с технологией NFC.

Пополнить карту можно одним их стандартных способов: в кассе банка, переводом с другой карты через интернет-банк, мобильное приложение, с помощью сервиса онлайн-переводов P2P или другого перевода, через ЕРИП (инфокиоск, интернет-банкинг) по номеру договора, а также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.

Название банка

Описание карты и стоимость

Можно ли снимать наличные и рассчитываться на кассе

Белагропромбанк,
Visa Classic «Нереальная карта»

Карта бесплатная. Есть возможность открыть онлайн-вклад.

Валюта счета: BYN/USD/EUR/RUB. Срок действия — 1 год.

Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона.

Снимать наличные можно только в отделении банка, комиссия — 3 BYN.

Беларусбанк,
Visa Classic

Виртуальную карту может оформить только клиент банка.

Можно выпустить к новому счету или действующему. Карта бесплатная.

Валюта счета: BYN/USD/EUR/RUB. Срок действия — 2 года.

Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона.

Снять наличные либо в отделении банка (которое работает с этой услугой), либо путем перевода «Хуткi» на другую карту.

Комиссия не взимается.

Банк БелВЭБ,
Виртуальная карточка Mastercard Standard/ Visa Classic

Карты бесплатные. По ним можно открыть страховку, кредит, депозит.

Валюта счета: BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года.

По Visa Classic начисляются баллы по программе лояльности UP4U, которые потом можно обменять в организациях-партнерах.

Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона (Mastercard Standard).

Снять наличные можно в кассе банка, в банкоматах по коду или на почте. Без комиссии.

Белгазпромбанк,
Виртуальная карта Mastercard Gold

Первая карта в каждой валюте бесплатная.

Валюта счета: BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — до 5 лет.

Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снимать наличные можно в банкоматах банка и банков-партнеров МТБанке и Белагропромбанке (если карта подключена к сервисам бесконтактных платежей). Также можно через кассу банка, без комиссии.

Белинвестбанк,
Visa Classic VirtualReality

Первая карта в каждой валюте выпускается бесплатно (следующие 0,99 BYN)

Оформляется только в качестве основной.

Валюта счета: BYN, RUB, USD или EUR, срок действия до 1 года.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снимать деньги можно в пунктах выдачи наличных, комиссия — 5% (мин. 8 BYN, 5 USD/EUR или 300 RUB)

БПС-Сбербанк

Есть бесплатные карты Visa Virtuon / MasterCard Virtual.

Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — от 1 года до 5 лет.

И игровая Mastercard Virtual GameCard. Валюта счета и срок такой же. Стоимость — 3 BYN в год.

Кэшбек до 2% за пополнение аккаунтов Wargaming, Steam и за покупки в Google Play и AppStore.

Скидки до 15% в магазинах Belconsole.by и 4Play.by.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снимать деньги можно в банкоматах, которые поддерживают функцию NFC, без комиссии.

БТА Банк,
Visa Virtuon

Стоимость за 3 года 2 BYN/1 USD/EUR.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снять наличные можно только в отделении банка, комиссия 4 BYN.

Банк ВТБ,
Visa Classic V2

Карта бесплатная.

Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — 3 года.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии.

Идея Банк,
Виртуальная карта Visa

Карта бесплатная.

Валюта счета: BYN, EUR, USD, срок действия — 1 год.

Начисляется кэшбэк 0,5% за безналичные операции, а также годовой (бонусный) кэшбэк 7%.

Нет возможности расплачиваться картой при помощи телефона.

Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии.

МТБанк,
Виртуальная карта Onliner «Клевер»

Карта бесплатная.

Валюта счета: BYN, срок действия — 3 года.

Кэшбек 5% с каждой покупки в каталоге Onliner через Onliner Pay, вне площадки Onliner — 1% за любые расчёты. Тратить бонусные рубли можно в магазинах, которые работают с Onliner Pay.

При желании можно привязать к ИКС-карте и рассчитываться «пластиком».

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снять наличные можно в отделении банка, на почте, в банкоматах-партнерах Белгазпромбанка и Белинвестбанка. Без комиссии.

Paritetbank,
Visa Virtuon

Стоимость карты 3 BYN. Выпускается в офисе банка.

Валюта счета: BYN/USD, срок действия — 1 год.

Оплата на кассе при помощи телефона невозможна.

Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии.

Приорбанк

Карта бесплатная.

Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — 4 года.

Можно участвовать в программе лояльности KEYcard и получать кэшбек за расчеты.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снять наличные можно только при закрытии счета.

Банк Решение,
Visa Virtual и карта А1-banking

Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.

Валюта счета: BYN, EUR, USD (Visa Virtual), А1-banking только в BYN. Срок действия — 3 года.

По Visa Virtual начисляется кэшбек 1%.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снять наличные можно только при закрытии счета.

Досрочное закрытие счета Visa Virtual — 10 BYN, A1-banking — бесплатно.

Название банка

Описание карты и стоимость

Можно ли снимать наличные и рассчитываться на кассе

Белагропромбанк,
Visa Classic «Нереальная карта»

Карта бесплатная. Есть возможность открыть онлайн-вклад.

Валюта счета: BYN/USD/EUR/RUB. Срок действия — 1 год.

Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона.

Снимать наличные можно только в отделении банка, комиссия — 3 BYN.

Беларусбанк,
Visa Classic

Виртуальную карту может оформить только клиент банка.

Можно выпустить к новому счету или действующему. Карта бесплатная.

Валюта счета: BYN/USD/EUR/RUB. Срок действия — 2 года.

Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона.

Снять наличные либо в отделении банка (которое работает с этой услугой), либо путем перевода «Хуткi» на другую карту.

Комиссия не взимается.

Банк БелВЭБ,
Виртуальная карточка Mastercard Standard/ Visa Classic

Карты бесплатные. По ним можно открыть страховку, кредит, депозит.

Валюта счета: BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года.

По Visa Classic начисляются баллы по программе лояльности UP4U, которые потом можно обменять в организациях-партнерах.

Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона (Mastercard Standard).

Снять наличные можно в кассе банка, в банкоматах по коду или на почте. Без комиссии.

Белгазпромбанк,
Виртуальная карта Mastercard Gold

Первая карта в каждой валюте бесплатная.

Валюта счета: BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — до 5 лет.

Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снимать наличные можно в банкоматах банка и банков-партнеров МТБанке и Белагропромбанке (если карта подключена к сервисам бесконтактных платежей). Также можно через кассу банка, без комиссии.

Белинвестбанк,
Visa Classic VirtualReality

Первая карта в каждой валюте выпускается бесплатно (следующие 0,99 BYN)

Оформляется только в качестве основной.

Валюта счета: BYN, RUB, USD или EUR, срок действия до 1 года.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снимать деньги можно в пунктах выдачи наличных, комиссия — 5% (мин. 8 BYN, 5 USD/EUR или 300 RUB)

БПС-Сбербанк

Есть бесплатные карты Visa Virtuon / MasterCard Virtual.

Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — от 1 года до 5 лет.

И игровая Mastercard Virtual GameCard. Валюта счета и срок такой же. Стоимость — 3 BYN в год.

Кэшбек до 2% за пополнение аккаунтов Wargaming, Steam и за покупки в Google Play и AppStore.

Скидки до 15% в магазинах Belconsole.by и 4Play.by.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снимать деньги можно в банкоматах, которые поддерживают функцию NFC, без комиссии.

БТА Банк,
Visa Virtuon

Стоимость за 3 года 2 BYN/1 USD/EUR.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снять наличные можно только в отделении банка, комиссия 4 BYN.

Банк ВТБ,
Visa Classic V2

Карта бесплатная.

Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — 3 года.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии.

Идея Банк,
Виртуальная карта Visa

Карта бесплатная.

Валюта счета: BYN, EUR, USD, срок действия — 1 год.

Начисляется кэшбэк 0,5% за безналичные операции, а также годовой (бонусный) кэшбэк 7%.

Нет возможности расплачиваться картой при помощи телефона.

Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии.

МТБанк,
Виртуальная карта Onliner «Клевер»

Карта бесплатная.

Валюта счета: BYN, срок действия — 3 года.

Кэшбек 5% с каждой покупки в каталоге Onliner через Onliner Pay, вне площадки Onliner — 1% за любые расчёты. Тратить бонусные рубли можно в магазинах, которые работают с Onliner Pay.

При желании можно привязать к ИКС-карте и рассчитываться «пластиком».

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снять наличные можно в отделении банка, на почте, в банкоматах-партнерах Белгазпромбанка и Белинвестбанка. Без комиссии.

Paritetbank,
Visa Virtuon

Стоимость карты 3 BYN. Выпускается в офисе банка.

Валюта счета: BYN/USD, срок действия — 1 год.

Оплата на кассе при помощи телефона невозможна.

Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии.

Приорбанк

Карта бесплатная.

Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — 4 года.

Можно участвовать в программе лояльности KEYcard и получать кэшбек за расчеты.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снять наличные можно только при закрытии счета.

Банк Решение,
Visa Virtual и карта А1-banking

Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.

Валюта счета: BYN, EUR, USD (Visa Virtual), А1-banking только в BYN. Срок действия — 3 года.

По Visa Virtual начисляется кэшбек 1%.

Возможна оплата на кассе при помощи телефона.

Снять наличные можно только при закрытии счета.

Досрочное закрытие счета Visa Virtual — 10 BYN, A1-banking — бесплатно.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во многих белорусских банках есть виртуальные карты, по которым в большинстве случаев можно снимать наличные и рассчитываться на кассе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Любите хорошие фильмы? Проверьте, сколько из победителей «Оскара» с 2011 по 2020 годы вы смотрели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by