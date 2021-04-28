Без «пластика». Какие банки сейчас выпускают виртуальные карты

Если не хочется идти в банк и надоел лишний «пластик» в кошельке, карту можно выпустить без физического носителя. Во многих белорусских банках есть виртуальные карты, по которым в большинстве случаев можно снимать наличные и рассчитываться на кассе. FINANCE.TUT.BY выяснил, где выпустить такие карты, сколько они стоят и какие по ним возможности.
Для оформления виртуального «пластика» не нужно идти в банк (исключение Paritetbank), он оформляется в интернет-банкинге или мобильном приложении. Активация карты, как правило, происходит в течение нескольких часов, при заказе в выходные или ночью переносится на утро или будний день.
Во многих банках можно с виртуальных карт можно снимать наличные в кассах или банкоматах, которые поддерживают функцию NFC. Также по карте можно расплачиваться в магазинах, если привязать ее к телефону с технологией NFC.
Пополнить карту можно одним их стандартных способов: в кассе банка, переводом с другой карты через интернет-банк, мобильное приложение, с помощью сервиса онлайн-переводов P2P или другого перевода, через ЕРИП (инфокиоск, интернет-банкинг) по номеру договора, а также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.
Название банка
Описание карты и стоимость
Можно ли снимать наличные и рассчитываться на кассе
Белагропромбанк,
Visa Classic «Нереальная карта»
Карта бесплатная. Есть возможность открыть онлайн-вклад.
Валюта счета: BYN/USD/EUR/RUB. Срок действия — 1 год.
Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона.
Снимать наличные можно только в отделении банка, комиссия — 3 BYN.
Беларусбанк,
Visa Classic
Виртуальную карту может оформить только клиент банка.
Можно выпустить к новому счету или действующему. Карта бесплатная.
Валюта счета: BYN/USD/EUR/RUB. Срок действия — 2 года.
Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона.
Снять наличные либо в отделении банка (которое работает с этой услугой), либо путем перевода «Хуткi» на другую карту.
Комиссия не взимается.
Банк БелВЭБ,
Виртуальная карточка Mastercard Standard/ Visa Classic
Карты бесплатные. По ним можно открыть страховку, кредит, депозит.
Валюта счета: BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года.
По Visa Classic начисляются баллы по программе лояльности UP4U, которые потом можно обменять в организациях-партнерах.
Можно оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона (Mastercard Standard).
Снять наличные можно в кассе банка, в банкоматах по коду или на почте. Без комиссии.
Белгазпромбанк,
Виртуальная карта Mastercard Gold
Первая карта в каждой валюте бесплатная.
Валюта счета: BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — до 5 лет.
Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard.
Возможна оплата на кассе при помощи телефона.
Снимать наличные можно в банкоматах банка и банков-партнеров МТБанке и Белагропромбанке (если карта подключена к сервисам бесконтактных платежей). Также можно через кассу банка, без комиссии.
Белинвестбанк,
Visa Classic VirtualReality
Первая карта в каждой валюте выпускается бесплатно (следующие 0,99 BYN)
Оформляется только в качестве основной.
Валюта счета: BYN, RUB, USD или EUR, срок действия до 1 года.
Возможна оплата на кассе при помощи телефона.
Снимать деньги можно в пунктах выдачи наличных, комиссия — 5% (мин. 8 BYN, 5 USD/EUR или 300 RUB)
БПС-Сбербанк
Есть бесплатные карты Visa Virtuon / MasterCard Virtual.
Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — от 1 года до 5 лет.
И игровая Mastercard Virtual GameCard. Валюта счета и срок такой же. Стоимость — 3 BYN в год.
Кэшбек до 2% за пополнение аккаунтов Wargaming, Steam и за покупки в Google Play и AppStore.
Скидки до 15% в магазинах Belconsole.by и 4Play.by.
Возможна оплата на кассе при помощи телефона.
Снимать деньги можно в банкоматах, которые поддерживают функцию NFC, без комиссии.
БТА Банк,
Visa Virtuon
Стоимость за 3 года 2 BYN/1 USD/EUR.
Возможна оплата на кассе при помощи телефона.
Снять наличные можно только в отделении банка, комиссия 4 BYN.
Банк ВТБ,
Visa Classic V2
Карта бесплатная.
Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — 3 года.
Возможна оплата на кассе при помощи телефона.
Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии.
Идея Банк,
Виртуальная карта Visa
Карта бесплатная.
Валюта счета: BYN, EUR, USD, срок действия — 1 год.
Начисляется кэшбэк 0,5% за безналичные операции, а также годовой (бонусный) кэшбэк 7%.
Нет возможности расплачиваться картой при помощи телефона.
Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии.
МТБанк,
Виртуальная карта Onliner «Клевер»
Карта бесплатная.
Валюта счета: BYN, срок действия — 3 года.
Кэшбек 5% с каждой покупки в каталоге Onliner через Onliner Pay, вне площадки Onliner — 1% за любые расчёты. Тратить бонусные рубли можно в магазинах, которые работают с Onliner Pay.
При желании можно привязать к ИКС-карте и рассчитываться «пластиком».
Возможна оплата на кассе при помощи телефона.
Снять наличные можно в отделении банка, на почте, в банкоматах-партнерах Белгазпромбанка и Белинвестбанка. Без комиссии.
Paritetbank,
Visa Virtuon
Стоимость карты 3 BYN. Выпускается в офисе банка.
Валюта счета: BYN/USD, срок действия — 1 год.
Оплата на кассе при помощи телефона невозможна.
Снять наличные можно только в отделении банка, без комиссии.
Приорбанк
Карта бесплатная.
Валюта счета: BYN, EUR, USD, RUB, срок действия — 4 года.
Можно участвовать в программе лояльности KEYcard и получать кэшбек за расчеты.
Возможна оплата на кассе при помощи телефона.
Снять наличные можно только при закрытии счета.
Банк Решение,
Visa Virtual и карта А1-banking
Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.
Валюта счета: BYN, EUR, USD (Visa Virtual), А1-banking только в BYN. Срок действия — 3 года.