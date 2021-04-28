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Доля активных участников протестов в Беларуси неуклонно снижается

28.04.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Желающие перемен белорусы начинают меньше надеяться на себя и больше рассчитывают на лидеров протестов в надежде на изменение политической ситуации в стране.

Доля активных участников протестов в Беларуси неуклонно снижается
Об этом свидетельствуют данные очередного раунда «Народного опроса», проведенного 7–8 апреля. В нем приняло участие 4 792 респондентов.
Как отмечают исследователи, опрос зафиксировал рекордно высокую долю тех, кто ожидает, что социально-политическая ситуация в Беларуси в ближайшем будущем изменится к худшему (57%).

Что же касается развития протестного движения, то аналогичное количество респондентов – 57% - ожидает, что оно останется на прежнем уровне.

При этом выяснилось, что доля активных участников протестов среди респондентов медленно, но неуклонно снижается. И в вопросе «На что Вы в большей степени надеетесь в вопросе разрешения сложившейся политической ситуации в Беларуси?» мнение «на себя и простых граждан» уступает мнению «на лидеров протеста» (25% и 26% соответственно в конце марта по сравнению с 32% и 17% в конце февраля).

Опрос показал события последних двух недель, которые вдохновили респондентов: обещание новых санкций со стороны США; речь В.Бабарико в суде; голосование за мирные переговоры, инициированное С.Тихановской, и сообщения о том, что работа по их организации ведётся; отказ Евровидения принять участников из Беларуси, а также последующие отказы российских артистов принять участие в Славянском базаре; мартовские протесты и продолжающаяся «партизанщина».

В то же время события последних двух недель, которые разочаровали, следующие: традиционно, это многочисленные сообщения о задержаниях, арестах, несправедливых судах. Кроме этого, респонденты возмущались новыми законодательными инициативами (об экстремизме, о работе СМИ) и сокрушались малочисленности мартовских протестов.
 
 
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Желающие перемен белорусы начинают меньше надеяться на себя и больше рассчитывают на лидеров протестов в надежде на изменение политической ситуации в стране.
 
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