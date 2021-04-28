Почему цены на новостройки в Минске все еще высокие? Было же «по тысяче»

Источник материала: Tut.by

С весны прошлого года ценник на строящиеся квадратные метры в большинстве новостроек просел где-то на 100, где-то — на 200 долларов. Но цена «квадрата» в общем воспринимается как высокая. В стандартных для рынка 60-метровых двухкомнатных квартирах она в большинстве проектов плавает в диапазоне 1150−1300 долларов. Давайте вспомним, какими были цены на такие «двушки» в популярных проектах в последние годы, чтобы понимать, кто и на сколько может скидывать ценник. Прикинем также, что так мощно поддерживает нынешнюю планку цен.



Наталья Литовская Эксперт по жилой недвижимости

2017-й

Строят панельный ЖК «Липень» (на улице Рогачевской). Цена «квадрата» в 65-метровой двухкомнатной квартире — 950−1000 долларов (тут и дальше — цены в валюте. Расчеты в стране происходят в рублях, обычно — по курсу Нацбанка на день оплаты).

В Сухарево, в монолитно-каркасном доме по Горецкого, 62-метровые «двушки» шли по 950 долларов за квадратный метр.

В последней очереди монолитно-каркасного дома по Дзержинского, 15, возле метро «Грушевка», «двушки» площадью 62 квадратных метра предлагались по 1030 долларов за «квадрат».

ЖК у метро «Михалово», 59 м² — по 1000 долларов за квадратный метр.

«Двушка» в ЖК «Петровщина» — по 1100 долларов.

В начале года в Новой Боровой метр в «двушке» стоил от 1115 долларов, в конце года

Новая Боровая анонсировала продажи в «квартале в английском стиле», метр в «двушке» стартовал с 1130 долларов.

2018-й

Очередной дом ЖК у метро «Михалово», квартира площадью 59,3 м² — уже 1350 за «квадрат».

Двухкомнатная в ЖК «Петровщина» — от 1250 долларов за квадратный метр.

Панельный ЖК «Кипарис» в Сухарево бронируют по 1000 долларов за «квадрат».

Дома-свечки ЖК «Разинский» у «Грушевки» — около 1150.

Апрель 2019-го

Старт продаж очередного дома в ЖК «Петровщина», квадратный метр в двухкомнатной квартире — 1320 долларов.

В Новой Боровой метр — 1210−1310 долларов.

Панельный «Мармелад» (недалеко от ЖК «Липень») стартовал с 1100 долларов, к моменту сдачи цена подросла до 1300 долларов.

Жилье в «Минск-Мире» — отдельный мир. Маркетологи компании догадались, как привлечь тех клиентов, которые не могут показать банку свои реальные доходы, а значит, получить кредит. И запустили программу: квартира в рассрочку на 10 лет. Первоначальный взнос — 30%. Никаких поручителей, никаких справок о доходах. Правда, рассрочка в евро, а метр стоил 1330−1460 евро (тогда в долларах — 1490−1640). Квартира — полуфабрикат, без разводки, штукатурки, стен в санузле. Но — люди стояли в очереди, чтобы выбрать квартиру.

Апрель 2021-го

В ЖК «Матвеевский» возле «Грушевки» «двушки» от 63 м2 — по 1150 долларов за «квадрат» в эквиваленте, дом монолитно-каркасный.

ЖК «Антоновский квартал», панельные дома, метр в 60-метровых «двушках» — 1130 долларов.

ЖК «4 сезона» на улице Леонида Беды, панельные дома, квадратный метр — 1250 долларов.

ЖК «Левада», монолитно-каркасные дома на Нововиленской, — 1300 долларов.

В Новой Боровой ценник засекречен, но покупатели сообщают, что им делали выгодные предложения — от 1000 долларов за квадратный метр в 60-метровой двухкомнатной квартире.

В ЖК «Минск-Мир» цена квадратного метра в двухкомнатной квартире, в доме, который обещают сдать в этом году, плавает в районе 1000 долларов. В домах со сдачей в 2022-м — от 800 долларов. Но это квартира-полуфабрикат, к цене застройщика нужно добавлять еще стоимость доведения ее до состояния «под отделку».

Что отменило «по тысяче»?

Что такого произошло к началу 2018-го, что цены пошли от приятного «по тысяче» вверх? Выросло благосостояние? Статистика показывает, что зарплаты в валютном эквиваленте подрастали, но не так стремительно, как цены на недвижимость.

Главное, включился основной двигатель — появились кредиты на новостройки. Причем ставки и условия выдачи становились с каждым месяцем все приятней, а цена метра — все выше.

Тенденция «сломалась» в 2020-м, когда требования к заемщикам, претендующим на новостройку, ужесточили. Именно после этого застройщики, поразмышляв, чуть-чуть подвинулись в цене. Но не до тысячи — кредиты на строительство по-прежнему выдают. Да, условия жесткие, банки одалживают (в зависимости от доходов кредитополучателя) суммы, эквивалентные 5−20 тысячам долларов. Но, похоже, самого факта кредитования достаточно, чтобы бетонные метры стойко держались в цене.

Влияет на ценник и ограниченное предложение. Сейчас мало строек от надежных девелоперов, и очень мало — на стадии котлована (когда ценник самый низкий).

Что вернет цену строящегося метра к уровню 2017-го и к «по тыще»? Падение доходов населения и — запретительные ставки по кредитам. Собственно, то, что и раньше било по платежеспособному спросу. Хотя и новых неприятностей, которые нельзя спрогнозировать (вроде потери интереса к крупным покупкам, случившейся после августа 2020-го), никто не отменяет.

Впрочем, сроков, когда снова увидим «метр по тыще», никто не назовет. Слишком много в

уравнении переменных.

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