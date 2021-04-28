Правозащитники: не менее 10 человек арестованы 27 апреля за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»

Не менее 11 человек осуждены сегодня по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Решения по административным делам вынесли 27 апреля Центральный, Ленинский, Фрунзенский и Октябрьский суды Минска, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».



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Большинство фигурантов задержаны накануне, хотя 26 апреля в столице не проводились массовые акции.

10 человек арестованы на сроки от 10 до 30 суток, один — оштрафован на 100 базовых величин (2.900 рублей).

Правозащитники отметили обстоятельства некоторых задержаний. Так, одного осужденного задержали после того, как сотрудники милиции обнаружили у него в рюкзаке лампадку, двух человек задержали на площади Свободы около архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии, один — задержан дома из-за размещенной на окне белой и красной бумаги.

Всего, по информации «Весны», 26 апреля было задержано около 20 человек.

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