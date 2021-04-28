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Лига чемпионов. «Реал» не смог дома одолеть «Челси»

28.04.2021 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник в Мадриде на «Альфредо ди Стефано» прошел первый полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Лига чемпионов. «Реал» не смог дома одолеть «Челси»

«Реал» принимал «Челси» и неожиданно не смог добиться победы, которую ему пророчили многие футбольные эксперты.

Встреча завершилась вничью — 1:1. На гол «синего» Пулишича (14-я) ответил «сливовый» Бензема (29-я).

 

 

Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.

Сегодня же пройдет второй полуфинал: на «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» (начало в 22:00 по минскому времени).

 
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Во вторник в Мадриде на «Альфредо ди Стефано» прошел первый полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
 
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