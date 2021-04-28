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Гол Шаранговича принес победу «Нью-Джерси» в игре с «Филадельфией»
Источник материала: Навiны
Гол белоруса Егора Шаранговича помог «Нью-Джерси Девилз» прервать серию из десяти поражений.
«Дьяволы» на своем льду победили 6:4 (1:0, 2:1, 3:3). Форвард из Беларуси забросил шайбу (52:36), сделав счет — 5:4. Это 12-е взятие ворот Шаранговича.
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Гол белоруса Егора Шаранговича помог «Нью-Джерси Девилз» прервать серию из десяти поражений.
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