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Гол Шаранговича принес победу «Нью-Джерси» в игре с «Филадельфией»

28.04.2021 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гол белоруса Егора Шаранговича помог «Нью-Джерси Девилз» прервать серию из десяти поражений.

Гол Шаранговича принес победу «Нью-Джерси» в игре с «Филадельфией»
nhl.com

«Дьяволы» на своем льду победили 6:4 (1:0, 2:1, 3:3). Форвард из Беларуси забросил шайбу (52:36), сделав счет — 5:4. Это 12-е взятие ворот Шаранговича.

 
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Гол белоруса Егора Шаранговича помог «Нью-Джерси Девилз» прервать серию из десяти поражений.
 
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