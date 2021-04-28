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Задержанных в частной бане жодинцев осудили на 15-25 суток административного ареста
Источник материала: Партизан
Задержанных в частной бане жодинцев осудили на 15-25 суток административного ареста, сообщает тг-канал @viasnanazirae. По версии милиции, вечером 24 апреля 13 женщин и 7 мужчин "проводили несанкционированное массовое мероприятие".
Задержание во время дружеской встречи в частной бане / @minobl_uvd
Новость об этом силовики проиллюстрировали фотографией застолья и бело-красно-белого флага на полу. Людей задержали и привезли в милицию. Женщин позже отпустили, а мужчин оставили.
Четверо задержанных мужчин — Александр Ковалёв, Евгений Шалепень, Станислав Репкин и Евгений Литвинов — объявили голодовку. Они протестуют против того, что им предъявили обвинения в участии в массовом мероприятии и неповиновении сотрудникам милиции. У задержанных дома прошли обыски,
Суды проходили 27 апреля.
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Задержанных в частной бане жодинцев осудили на 15-25 суток административного ареста, сообщает тг-канал @viasnanazirae. По версии милиции, вечером 24 апреля 13 женщин и 7 мужчин...
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