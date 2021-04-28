ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Футболисты в Беларуси делают вид, что спасают клубы. А на самом деле спасают свои жопы

28.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вот и футболисты пошли в расход. Что радует: они понимают, что это зашквар. Что огорчает и злит: они все равно подписываются.

Футболисты в Беларуси делают вид, что спасают клубы. А на самом деле спасают свои жопы
Да, в некоторых клубах тянули жребий. В других кто-то самолично шел на жертву. Но по факту это не имеет значения. Режим устраивают те, кто способен хатаскрайничать и идти на компромисс со своей совестью. 

Только, пожалуйста, не несите бред про спасение клуба. Отчасти можно понять Капского (отчасти!) – ему клуб от отца достался. Там хотя бы теоретически есть что спасать, там есть история. Но как можно спасти «Слуцк» или «Витебск»? Даже если эти команды сдохнут – на их месте появятся новые, когда придет время. В Витебске в свое время умер КИМ. И что?

Если хочется спасти – поиграйте за клуб бесплатно после того, как ему не дадут господдержку.

В общем, это удобная маскировка и не более того. Вы ничего не спасаете. Обернитесь по сторонам. В стране экономическая жопа. В апреле впервые за долгое время задержали пенсии и декретные. Пока на пару дней. В бюджетной сфере вовсю идут 20-процентные сокращения. Или вы в танке? «Городея» уже была пристрелена. Знаете почему? Потому что у Городейского сахарного комбината кончились деньги. Не то, что на футбол, а на зарплаты сотрудникам. И у всех ваших спонсоров этих денег тоже скоро не будет. «Витебск», слышишь? «Дионису», «Марко», «Витебской лесопилке» будет скоро не до тебя. И первым под нож пойдет спорт. В итоге вы окажетесь без денег, как и «Городея». Все как по Черчиллю. Если вы выбираете между отставкой и позором, то вы получите и отставку, и позор.

А это письмо – безусловный позор. Это верх некомпетентности, на которую способны нынешние крепкие хозяйственники от спорта. И вы это подмахнули.

Будем честны: вы не спасали клуб. Это громкие слова. Иначе вы не бегали бы из клуба в клуб за лишние сто долларов. Вы спасаете свои задницы и просто продлили абонемент на миску похлебки. Причем похлебка давно без мяса. Да и ту до краев недоливают.

У вас была возможность проявить позицию и сказать: нет. Как сделали это в «Гомеле». Вас не могут уволить всех и сразу. Просто потому что тогда остановится чемпионат. Минспорта не может организовать забастовку в футболе своими руками. Иначе Ковальчук будет распят. Но – моя хата с краю. Я против, это бред, сердце рвется, но подпишу, чтобы спасти клуб.

Аргументы не принимаются. Правильно сказал Ходасевич. Это был первый раз. За ним последуют другие. Спросите у Капского.

Ребята, вы «спасаете» клубы, а тут страну нужно спасать. Спасать нужно тех, кто сидит в тюрьмах. Помогать нужно семьям, у которых забрали кормильцев. Похер на ваши клубы. Все равно в новой Беларуси придется все строить заново. В том числе и футбол.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот и футболисты пошли в расход. Что радует: они понимают, что это зашквар. Что огорчает и злит: они все равно подписываются.
 
Новости дня
Новости разные
 
Без ответственности за сохранность содержимого: в Нацбанке прокомментировали правила аренды сейфов Приорбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by