



На фоне этих новостей «Еврорадио» обратило внимание на раздел «о предоставлении индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа) во временное пользование без ответственности банка за сохранность содержимого сейфа».





пояснили Office Life на горячей линии Приорбанка, условие «без ответственности банка» было и раньше, о чем должны предупреждать при заключении договора. Впрочем, какOffice Life на горячей линии Приорбанка, условие «без ответственности банка» было и раньше, о чем должны предупреждать при заключении договора.









В разных формулировках этот момент прописан и у других банков. Например, в положении БСБ-Банка сказано о «предоставлении индивидуальных сейфов (ячеек) без ответственности банка за содержимое». Предоставить «за вознаграждение клиенту во временное пользование депозитный сейф без ответственности банка за его содержимое» предлагает и Беларусбанк.









Без ответственности за сохранность содержимого: в Нацбанке прокомментировали правила аренды сейфов Приорбанка

А у Белгазпромбанка подробно прописано, в каких случаях он не несет ответственности за утрату или повреждение предметов банковского хранения, находящихся в ячейке. В списке стихийные бедствия, военные конфликты и вооруженные беспорядки, а также случаи конфискации, реквизиции, ареста предметов и ценностей и любого иного изъятия по законодательству. Еще одна причина — при утере ключа клиентом.













Ключевое отличие правил Приорбанка от других банков состоит именно в формулировке «без ответственности банка за сохранность содержимого сейфа». Другие банки пишут лишь об отсутствии своей ответственности за содержимое ячейки, а не за его сохранность.





В Приорбанке не смогли оперативно прокомментировать OL свои правила предоставления банковских ячеек. Мы решили уточнить в Нацбанке, что имеется в виду под приоровской формулировкой «без ответственности банка за сохранность содержимого сейфа» и нет ли здесь ошибки.





ЧТО ГОВОРИТ НАЦБАНК И ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ СПОРНАЯ ФОРМУЛИРОВКА





В Нацбанке уточнили, что, в соответствии с частью третьей пункта 3 статьи 812 Гражданского кодекса, если договором хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа не предусмотрено иное, банк освобождается от ответственности за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.





Согласно статье 286 Банковского кодекса, банки могут предоставлять индивидуальные банковские сейфы (ячейки сейфов, изолированные помещения в банке) во временное пользование другому лицу без их ответственности за сохранность содержимого сейфов. При этом положения гражданского законодательства о договоре аренды применяются постольку, поскольку это не противоречит существу таких банковских правоотношений», — отметили в Нацбанке.

Источники в банковских кругах объяснили OL, что в таком подходе есть логика, когда банк не знает, что именно клиенты кладут в ячейки. К примеру, содержимое может быть со сроком годности или клиент решил хранить в ячейке пачки денег, которые поражены грибком. Каждый из банков прописывает нюансы непосредственно в договоре с клиентом.





Ранее СМИ сообщали, что клиенты Паритетбанка судятся с ним из-за денег, украденных из банковской ячейки. Речь шла о $660 тыс. Была информация и о том, что деньги, которые конфисковали летом 2020 года из ячеек Белгазпромбанка, вернули не всем.





Фото: Office Life



