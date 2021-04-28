20 лет назад в космос отправился первый турист. Рассказываем про Денниса Тито

Источник материала: Tut.by

20 лет назад, а именно 28 апреля 2001 года, на МКС отправился первый в мире космический турист, которым стал американский предприниматель Деннис Тито. Рассказываем про этого необычного человека и почему им было недовольно NASA.



Деннис Тито. Фото: wikimedia.org

С самого детства Деннис тянулся к звездам — но в итоге стал мультимиллионером. Его родители иммигрировали в США из Италии: отец работал в типографии, а мать была простой швеей. Тито родился в 1940-м в Куинсе, штат Нью-Йорк. Его судьбу предопределило восхищение первыми астронавтами, так что, следуя примеру своих кумиров, в 1962-м парень окончил инженерный колледж при Университете Нью-Йорка и получил степень бакалавра по астронавтике и аэронавтике. Год спустя он уже работал инженером по аэрокосмической технике в Лаборатории реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory), участвовал в программе полетов автоматических станций к Марсу и Венере и занимался баллистическими расчетами полетов межпланетных станций типа Mariner.

В 1964-м Деннис получил степень магистра наук в области инженерных технологий в Политехническом институте Ренссалер. Но как бы Тито ни старался, в конце концов он осознал, что астронавтом ему так и не стать: тогда в космос посылали лишь опытных летчиков.

Так что в 1970-м будущий мультимиллионер прошел курс обучения в школе управления Андерсона при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе, чтобы получить степень кандидата наук в области финансовой деятельности. В 1972-м он основал в Калифорнии организацию Wilshire Associates Inc. в Санта-Монике — сейчас это ведущий поставщик услуг в области управления, консалтинга и технологий инвестиционной деятельности; компания использует математические инструменты для анализа рыночных рисков — в ходе создания этой методологии Тито применил те же методы, которые он использовал для определения траектории космического корабля в Лаборатории реактивного движения.

Но, несмотря на смену карьеры с аэрокосмической техники на управление инвестициями, Тито по-прежнему интересовался космосом. В 1991-м он приехал по делам в Москву, где ему и пришла в голову идея стать первым «космическим туристом».

Вообще, первым непрофессиональным космонавтом в космосе должна была стать американская учительница Криста Маколифф — она победила в конкурсе «Учитель в космосе» и вошла в состав экипажа шаттла «Челленджер» в 1986 году. Но, как мы знаем, на 73-й секунде полета у шаттла взорвался внешний топливный бак, что привело к разрушению корабля и гибели всей команды.

К началу 2000-х у Денниса уже было достаточно денег, чтобы купить себе место на борту космического корабля, — и даже то, что в 2001-м Тито шел 61 год, его не смущало. Сначала бизнесмен обратился в NASA, но там его просьбу отвергли. Тогда американец связался с Роскосмосом и предложил им 20 миллионов долларов.

Россияне заявку одобрили. Как писала Deutsche Welle в 2001 году, Москва включила Тито в состав российской экспедиции, отправлявшейся на Международную космическую станцию.

NASA пыталось этому сопротивляться и даже не допустило мультимиллионера к тренировкам в Центре имени Линдона Джонсона в штате Техас (вся подготовка в итоге прошла в России), заявив, что посторонний человек будет отвлекать членов экипажа МКС, где на тот момент продолжались важные монтажные работы. Ну и к тому же американец был недостаточно подготовлен для полета, а еще очень плохо говорил по-русски.

Вместо Тито NASA предложило Росавиакосмосу включить в состав экипажа немца Томаса Райтера, члена Европейского корпуса астронавтов, который и обладал солидным опытом космических полетов, и отлично говорил по-русски.

Но у Райтера не было двадцати миллионов долларов, так что россияне поставили ультиматум: или летит Тито, или вообще никто. И NASA уступило — иначе под угрозой оказалась бы вся программа по строительству МКС.

На подготовку «космического туриста» ушло восемь месяцев — Денниса на всякий случай учили даже, как управлять космическим кораблем и вручную стыковаться с МКС. В итоге он блестяще сдал все экзамены и занял место в экипаже корабля «Союз ТМ-31» в качестве оператора бортовых систем вместе с 50-летним Талгатом Мусабаевым и 51-летним Юрием Батуриным.



Слева направо: Деннис Тито, Талгат Мусабаев и Юрий Батурин. Фото: wikimedia.org

28 апреля 2001 года корабль стартовал с космодрома Байконур. Полет прошел не без проблем: сначала при взлете у американца прихватило сердце, потом он сильно ударился головой о люк корабля на орбите (так, что ему даже пришлось оказывать первую помощь). Но 61-летний бизнесмен неплохо справился со своей задачей — по прибытии он участвовал в транспортировке доставленных грузов, а потом по собственной инициативе занимался сортировкой тюбиков с питанием.

Оставшееся время Тито слушал музыку, вел дневник и снимал Землю на фото и видео. Россияне, находившиеся с ним на борту, рассказали ему про назначение всех приборов и экспериментальных блоков, а также провели инструктаж по поводу безопасности (что было очень кстати, ведь если бы американец что-либо сломал, ему бы пришлось заплатить за это из собственного кармана).

Тито и его товарищи-космонавты провели в космосе 7 дней 22 часа 4 минуты и совершили 128 облетов вокруг Земли. По возвращении на родную планету он выступил с целым рядом докладов и интервью о своем необычном опыте. И хотя NASA осталось недовольно, посчитав, что вместо работы россияне были вынуждены «нянчиться» с туристом, сам Тито был абсолютно счастлив. «Это величайшее приключение в моей жизни. Я побывал на небесах и парил, как ангел, глядя вниз на Землю. Знал, что это будет рискованное приключение, и готовился к худшему. Однако все шесть дней я испытывал эйфорию», — рассказывал он.

В 2013 году Тито заявил о намерении отправить к 2018 году космический корабль на Марс за счет частных источников. Но спустя несколько месяцев был вынужден признать, что это невозможно без значительного уровня помощи и финансирования со стороны американского космического агентства.

По иронии судьбы NASA, которое так протестовало против космических туристов, в конце концов сдалось и в середине 2019 года анонсировало открытие своей секции на Международной космической станции для туризма и других деловых мероприятий. Теперь полететь на МКС стоит 58 миллионов долларов.