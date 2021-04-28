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Беларусь может получить современное вооружение и военную спецтехнику
Источник материала: Навiны
Совет министров обороны ОДКБ, который
Как заявил по итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась (на фото), реализация этого плана направлена на повышение уровня технического оснащения коллективных сил организации.
Он также сообщил, что в ходе заседания министрами обороны одобрен план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год.
Так, по словам Зася, в текущем году запланировано проведение совместных оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2021», в рамках которых пройдут совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021».
В сентябре в Кыргызстане пройдут совместные учения «Рубеж-2021» с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и оперативные сборы с командованием этих сил.
В октябре в Таджикистане пройдут специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021», специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2021».
В ноябре в России пройдут совместные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2021».
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Совет министров обороны ОДКБ, который прошел 27 апреля в Душанбе (Таджикистан), одобрил план оснащения Коллективных сил оперативного реаг
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