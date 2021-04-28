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Область повышенного атмосферного давления накрыла республику
Источник материала: Навiны
В среду погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (на северо-востоке сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтики).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах северо-востока пройдет дождь.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
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В среду погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления (на северо-востоке сохранится влияние неустойчивой воздушной...
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