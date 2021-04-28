Стоит ли переплачивать за «прошку»? Месяц с MacBook Air на M1

Источник материала: Onliner Onliner уже не раз и подробно писал о новых компьютерах от Apple с удивительным чипом M1: выходил большой обзор MacBook Pro , а также Mac mini . Сегодня поделимся впечатлениями, полученными от работы с MacBook Air на протяжении месяца. Расскажем, с какими нюансами пришлось столкнуться за это время и не потускнели ли впечатления от мощности M1.

Новый Air или старый Pro?

За разными MacBook я работаю уже долгие годы. Нынешний Air внешне ничем не отличается от прошлогоднего (и позапрошлогоднего, и так далее). Перед новым «воздухом» на M1 у меня была «прошка» позапрошлогоднего модельного ряда. Ноутбук всем устраивал, и еще год назад я был уверен, что ничего лучшего в лэптопном сегменте нет. Не смущала даже клавиатура-«бабочка».

Тактильно и по отклику мне эта клавиатура, считающаяся неудачной, нравилась больше, чем вернувшиеся «ножницы». Громкий, но приятный звук от нажатия, низкий профиль с четкой отдачей — считаю, что в повседневной эксплуатации это лучшая клавиатура. Однако в Apple на основе пользовательских претензий признали «бабочку» склонной к досрочному выходу из строя и вернули прежнюю клавиатуру. К ней пришлось привыкать заново. Кажется, что кнопки чересчур выступают, пальцы за них цепляются, звук «не тот».





На привыкание ушло около двух недель, но все равно я время от времени скучаю по клавиатуре MacBook Pro 2019 года. Зато можно быть уверенным, что кнопки в Air не станут залипать. Еще один плюс «новой старой» клавиатуры — они не оставляют следов на экране. Сначала я думал, что дело в новизне ноутбука и в том, что он еще не разработался. Но нет, по прошествии месяца дисплей по-прежнему девственно чист. Матрица «прошки» практически из коробки собирала контурные следы от клавиш, очищать которые было бесполезно.





«Бабочка» хоть и несколько приятнее в работе, но надо признать, что возвращение к механизму «ножницы» было по большей части оправданно: все же надежность и практичность важнее.

Еще одна особенность MacBook в корпусе серого цвета — стирающееся напыление в местах, где запястья соприкасаются с металлом, то есть по краям от тачпада. При активном использовании дефект проявляется через несколько месяцев использования. Поэтому пока судить, стало ли покрытие более устойчивым, рано. По прошествии месяца следов нет.





В целом же старый MacBook Pro не чета новому Air хотя бы из-за процессора M1. Сегодня на его фоне все, что на Intel или AMD, воспринимается со скепсисом.

Новый Air или новый Pro?

Обе продуктовые линейки «яблочных» ноутбуков максимально близки. Еще три года назад разница между ними была выражена куда ярче. Сегодня же большинство различий носят скорее косметический характер. Я хоть и недолго, но успел поработать на базовом MacBook Pro с чипом M1. У каждой из моделей есть свои достоинства и недостатки на фоне «коллеги».

Чем лучше новый MacBook Pro по сравнению с новым Air:

Крупнее тачпад. Площадь сенсорной площадки у «прошки» больше, а значит, и удобнее в работе. Субъективно отличия по сравнению с Air некритичны, дискомфорт с переходом на тачпад меньшей площади минимален и, по ощущениям, укладывается в 3%.





Более мощная зарядка в комплекте. Зарядка на 61 Вт куда быстрее напитывает ваш ноутбук, чем кубик на 30 Вт, который кладут в коробку с MacBook Air.

Автономность. Оба ноутбука на чипе M1 показывают потрясающую автономность, но Pro заметно выигрывает у Air по этому показателю. Если «прошка» спокойно обеспечивает 18 часов в рабочем режиме (интернет, браузер с десятками вкладок, легкая обработка фото, YouTube, чуть-чуть игр и так далее), то Air при такой же эксплуатации садится за 14—15 часов. Это тоже очень много, но все же не два полноценных рабочих дня.





Чем лучше новый MacBook Air по сравнению с новым Pro:

Кнопки вместо тачбара. Штука субъективная, но я так и не смог понять фишку сенсорной панели-мини-экрана у «прошки». Привык, конечно, но возвращение к физическим кнопкам принял с благодарностью — будто сменил тесные туфли на удобные домашние тапочки.





Дизайн и вес. Классический клиновидный дизайн Air, наверное, не устареет никогда. Несмотря на то что в основании этот ноутбук чуть толще, чем Pro, благодаря сужению двух половинок в передней части он кажется гораздо более компактным. К тому же он на 110 граммов легче — вроде бы немного, но «лишние» граммы в Pro хорошо ощущаются.





Полная тишина. Новый MacBook Pro очень тихий, но все же при выполнении тяжелых и продолжительных задач его кулер издает едва слышное шуршание. Air всегда будет тихим, потому что в нем нет вентилятора. Из этого, правда, следует существенный недостаток, но о нем чуть позже.

Это все более-менее существенные различия между двумя базовыми моделями, если не считать цены. Есть несколько мелочей, которые вряд ли многие заметят. Так, у Pro побольше запас яркости экрана, а также более качественные микрофоны и внешние динамики. Уловить эту разницу крайне сложно — у меня не получилось.





Из того, что мы перечислили выше, к существенным активам MacBook Pro стоит отнести более емкий аккумулятор и, как следствие, беспрецедентную автономность. Не так уж много, чтобы переплачивать? Спешить делать выводы не будем, потому что на самом деле самая большая разница между двумя лэптопами кроется в чипе M1. Об этом поговорим подробнее.

M1 у MacBook Pro против M1 у MacBook Air

Подробно о без преувеличения уникальном чипе Apple можно почитать в этой статье . Здесь же стоит отметить, что Pro и Air получили слегка разные модификации M1. Речь о графической подсистеме.

С вычислительными операциями, за которые отвечает центральный процессор, все понятно. Во всех бенчмарках M1 показывает примерно одинаковые результаты независимо от платформы, будь это Pro, Air или Mac mini. В многоядерном тесте Geekbench «воздушный» ноутбук даже вырвался вперед.





А вот в Cinebench он, наоборот, слегка отстал. Скорее всего, это связано с тем, что система понизила частоту процессора, не давая ему разогреться до критических величин. У Pro и mini нет такой необходимости, так как там установлены кулеры. Такова плата за абсолютную тишину Air. Считаем ее оправданной: производительность упала всего на 7—10%.





Куда заметнее разница при задействовании графической подсистемы. Если у MacBook Pro и старшей модификации Air с 512 ГБ памяти она состоит из 8 ядер, то в базовом Air используется 7-ядерный графический процессор. В играх, например, по сравнению с Pro это привело к снижению производительности на 15—20%.









MacBook Air в повседневности

Тесты тестами, но как новый Air ведет себя в повседневном использовании? В работе журналиста разница в производительности между Air и Pro на M1 не видна. Так же, думаю, будет и у большинства остальных пользователей. Чтобы упала вычислительная мощность процессора, надо хорошенько нагрузить ноутбук очень тяжелыми задачами. Думаю, продолжительный рендеринг видео на это способен, еще что-то — вряд ли.





Игры, которые мы использовали для тестов, все равно не будут востребованы ни на Air, ни на Pro: для встроенной графики эти проекты все равно тяжеловаты. Зато в Apple Arcade разницы точно нет — все игры из каталога «яблочного» сервиса идут на ура.

Более того, MacBook Air отлично справляется с лучшей игрой XXI века — Disco Elysium. Что еще надо для отчаянных ноутбучных геймеров? Наверняка и Baldur’s Gate III пойдет не хуже.





За месяц работы с MacBook Air на M1 практически никаких проблем с совместимостью софта у меня не возникло. Единственное, так и не научился запускаться старый добрый не самый официальный Photoshop. Говорят, с песнями и плясками программу все же можно заставить работать на ноутбуке с M1. Я же перешел на аналог в виде Affinity Photo: заплатить нужно немного и всего один раз, а работает приложение намного шустрее.

Итог

С момента анонса M1 прошло много времени, но мощность и потенциал чипа M1 не перестают удивлять. Наверняка именно он теперь в первую очередь выступает драйвером продаж компьютеров Apple.

10 Оценка автора Даже урезанная версия M1 делает этот лэптоп лучшим в своем классе. Субъективно большинству пользователей базовой «воздушной» модели хватит с головой на все ежедневные рабочие и развлекательные нужды. MacBook Pro — для тех, кому не жалко доплатить 700—800 рублей и при этом важна максимальная автономность, а также несколько дополнительных fps в играх.

Читайте также: