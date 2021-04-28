«Последствия могут быть фатальными». Татьяна Маненок о вероятной отмене поставок российской нефти

сообщает Reuters. Вашингтон отозвал разрешения на некоторые сделки США с девятью подсанкционными белорусскими государственными предприятиями, включая завод «Нафтан» и его владельца «Белнефтехим». Ограничительные меры непосредственно не затронули российские компании, но они обеспокоены тем, что их могут наказать, если продолжится сотрудничество с белорусскими предприятиями,Reuters. Вашингтон отозвал разрешения на некоторые сделки США с девятью подсанкционными белорусскими государственными предприятиями, включая завод «Нафтан» и его владельца «Белнефтехим».





Что это означает для Беларуси? Мы поинтересовались у обозревателя «Белрынка» Татьяны Маненок.





Она говорит, что трудно анализировать инсайдерскую информацию без официальных заявлений, хотя источник информации авторитетный, да и отсутствие опровержений со стороны указанных компаний позволяют предполагать, что такой сценарий рассматривается.





«Не очень верится, что такое вообще возможно, и Россия перестанет поставлять нефть в Беларусь из-за американских санкций. По крайней мере во время действия этого пакета санкций до его приостановления (санкции США против «Белнефтехима» и других предприятий были введены в 2007 году — «НН») россияне не боялись поставлять», — говорит Маненок.





«Если они так забеспокоились, то, вероятно, изменилось что-то в механизме действий санкций, в чем я не эксперт.





Но если крупные компании действительно откажутся от поставок на «Нафтан», то последствия могут быть фатальными.





«Нафтан» перерабатывает 9—10 миллионов тонн нефти в год, это половина нашей переработки. Его продукция идет и на внутренний рынок, и на внешний рынок, на работу «Нафтана» завязана работа «Полимира» и «Могилевхимволокна».





Заместить эти объемы объективно будет очень трудно: мы видим с какими трудностями происходит диверсификация, небольшие партии идут из Азербайджана, но если побоятся россияне, то, вероятно, побоятся поставлять и остальные?





Я думаю, что в таком случае увеличатся поставки из России в Мозырь, который не под американскими санкциями. Наши скромные собственные запасы нефти будут перенаправлены с экспорта на внутренний рынок. Но основное — будет вестись поиск маленьких нефтяных компаний в России со скромными оборотами, которые за рубеж в принципе не поставляют, поэтому могут не бояться западных санкций.





Но они смогут поставить объемы, достаточные разве что для поддержки цикла производства, так как останавливать завод очень дорого, нужно, чтобы он хоть что-то перерабатывал.





Ситуация также сильно ухудшится, если к американским санкциям присоединятся европейцы».











