Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Митрополит Иларион: что верующим важно знать о Страстной седмице

Что нужно знать верующим

Страстной седмицей называют неделю,празднику Пасхи. В течение этой недели церковь вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа, его страдания смерть и погребение, отмечает священнослужитель.

В течение всей страстной седмицы церковный устав предписывает соблюдать пост, он заканчивается в праздник Пасхи, после ночной литургии. Каждый день страстной седмицы посвящен воспоминаниям о конкретных событиях, о которых рассказывается в Евангелии.

Верующие приглашаются во всех богослужениях страстной седмицы, но особенно важными митрополит Иларион называет участие в литургии Великого четверга, вечером того же дня ― в богослужении с чтением 12-ти страстных Евангелий, в пятницу днем ― в вечерне с выносом плащаницы, в пятницу вечером ― в чине погребения спасителя, в субботу утром ― в литургии.

"На литургии Великого четверга ввиду ее особого значения по традиции причащаются все православные верующие, в том числе и те, кто редко приступает к причастию. Постарайтесь и вы не упустить эту возможность", ― рассказывает митрополит.

О политкорректности

Одним из лейтмотивов богослужений Великой пятницы и Великой субботы является тема виновности иудеев в распятии Христа, говорит священнослужитель. Подобные тексты до недавнего времени содержались и латинском богослужении, одна папа Римский Иоанн Павел II принял решение исключить их из богослужения из-за из ярко выраженной антииудейской окраски, рассказывает историк.

Для православной церкви идея ревизии богослужебных текстов для приведения их в большее соответствие с современными правилами политкорректности представляется неприемлемой, отмечает митрополит, кроме того, тексты богослужения отнюдь не имеют антисемитского характера, они лишь содержат нравственную оценку и одновременно являются предупреждением для тех, кто становится на путь богоборчества, говорит священнослужитель.

Подробнее рассказ митрополита Волоколамского Илариона о Страстной седмице слушайте в аудиозаписи.

Читайте также: