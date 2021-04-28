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Ситуация на границе: снова сложности на въезде в Литву

28.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. На белорусско-литовском направлении в среду сохраняются очереди, наиболее напряженная ситуация сложилась в "Каменном логе", информирует онлайн-сервис Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным на утро 28 апреля порядка оформления на выезде из Беларуси в зоне погранперехода "Каменный лог" - "Мядининкай" ждут около 390 перевозчиков. Белорусские пограничники сократили количество фур, которые застряли в выходные дни. Но в сопредельном литовском пункте пропуска ведется ремонт, что оказывает влияние на прием большегрузов. Работы продлятся до 2023 года.

Напряженной остается ситуация в "Беняконях" (очередь из 340 грузовых автомобилей), "Привалке" (290), а также "Котловке" (190).

Всего на границе с Литвой стоит 1191 грузовиков, создавая заторы длиной в несколько километров.

© Sputnik / Виктор Толочко
Три пункта пропуска на белорусско-литовской границе возобновят работу

Также повышенная загруженность наблюдается на границе Беларуси и Латвии. В пункте пропуска "Урбаны" стоят 220 грузовиков, в "Григоровщине" – 93.

На польском направлении также выросли очереди в двух популярных переходах в Гродненской области. В "Брузгах" выезда ждут 250 фур, еще 90 – в "Берестовице".

Всего в очередях на границах республики стоят 1834 фуры.

Перевозчикам в очередной раз белорусские пограничники рекомендуют планировать маршрут с учетом нагрузки в пунктах пропуска. Данные об очередях обновляются в формате онлайн на сайте ведомства.

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Теги: Минск
 
 
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На пограничных пунктах пропуска водители большегрузов вынуждены сутками ждать оформления - всего в очередях скопилось почти две тысячи фур.
 
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