Белорусы разгромили швейцарцев на юниорском ЧМ по хоккею

Сборная Беларуси (U18) провела второй матч на юниорском чемпионате мира по хоккею.



Фото ФХРБ

После поражения от шведов , белорусы уверенно взяли верх над сверстниками из Швейцарии — 7:1 (1:0, 3:1, 3:0).

У нашей команды отличились: Климович (3), Сотишвили (2), Кузьмин и Аношко (по 1).

30 апреля в 04:00 по минскому времени белорусы сыграют с латвийцами.