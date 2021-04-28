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Белорусы разгромили швейцарцев на юниорском ЧМ по хоккею

28.04.2021 09:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сборная Беларуси (U18) провела второй матч на юниорском чемпионате мира по хоккею.

Белорусы разгромили швейцарцев на юниорском ЧМ по хоккею
Фото ФХРБ

После поражения от шведов, белорусы уверенно взяли верх над сверстниками из Швейцарии — 7:1 (1:0, 3:1, 3:0).

У нашей команды отличились:  Климович (3), Сотишвили (2), Кузьмин и Аношко (по 1).

30 апреля в 04:00 по минскому времени белорусы сыграют с латвийцами.

 

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Сборная Беларуси (U18) провела второй матч на юниорском чемпионате мира по хоккею.
 
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