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Белорусы разгромили швейцарцев на юниорском ЧМ по хоккею
Источник материала: Навiны
Сборная Беларуси (U18) провела второй матч на юниорском чемпионате мира по хоккею.
После
У нашей команды отличились: Климович (3), Сотишвили (2), Кузьмин и Аношко (по 1).
30 апреля в 04:00 по минскому времени белорусы сыграют с латвийцами.
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Сборная Беларуси (U18) провела второй матч на юниорском чемпионате мира по хоккею.
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