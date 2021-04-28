Двое детей отравились таблетками — они находятся в реанимации в тяжелом состоянии

В Петрикове двое малолетних детей (2018 и 2019 г.р.) отравились медикаментами 22 апреля.





Как стало известно petrikov.by , мать (2001 г.р.) на некоторое время оставила чад без присмотра. Когда она вернулась, дети поедали таблетки.

Прибывшие по вызову врачи «скорой» доставили детей в реанимацию центральной районной больницы. Как отметили медики, они находятся в тяжелом состоянии.