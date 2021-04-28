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Двое детей отравились таблетками — они находятся в реанимации в тяжелом состоянии
Источник материала: Навiны
В Петрикове двое малолетних детей (2018 и 2019 г.р.) отравились медикаментами 22 апреля.
Как стало известно
Прибывшие по вызову врачи «скорой» доставили детей в реанимацию центральной районной больницы. Как отметили медики, они находятся в тяжелом состоянии.
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В Петрикове двое малолетних детей (2018 и 2019 г.р.) отравились медикаментами 22 апреля.
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