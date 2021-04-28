ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двое детей отравились таблетками — они находятся в реанимации в тяжелом состоянии

28.04.2021 09:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Петрикове двое малолетних детей (2018 и 2019 г.р.) отравились медикаментами 22 апреля.

Двое детей отравились таблетками — они находятся в реанимации в тяжелом состоянии

Как стало известно petrikov.by, мать (2001 г.р.) на некоторое время оставила чад без присмотра. Когда она вернулась, дети поедали таблетки.

Прибывшие по вызову врачи «скорой» доставили детей в реанимацию центральной районной больницы. Как отметили медики, они находятся в тяжелом состоянии.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Петрикове двое малолетних детей (2018 и 2019 г.р.) отравились медикаментами 22 апреля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суздальцев: Лукашенко откроет ящик Пандоры и фактически сам себе подпишет смертный приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by