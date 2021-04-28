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На месте завода Кирова в центре Минска и части авторынка «Малиновка» хотят строить жилье. Кто?
Источник материала: Tut.by
Компании, связанные с влиятельным белорусским бизнесменом Сергеем Тетериным, могут застроить жильем часть площадки бывшего завода имени Кирова в центре Минска, а также часть авторынка «Малиновка» в Озерце. Что это за истории и на каком свете сейчас эти проекты — в материале REALTY.TUT.BY.
Что и кто хочет строить на месте завода Кирова
Неработающий станкостроительный завод имени Кирова находится на улице Красноармейской в Минске. Часть его зданий еще с 2013 года
Вторую часть зданий для строительства на их месте жилья пытались продать с аукциона с 2016 года. Но удалось это лишь в 2019-м.
Здания за 8,2 миллиона рублей на торгах купила зарегистрированная незадолго до сделки компания «Плазма Строй», сообщал
Согласно данным госрегистра юрлиц, соучредителями «Плазма Строй» являются:
Согласно данным госрегистра недвижимого имущества, земельные участки и здания завода имени Кирова еще не оформлены на «Плазма Строй». Зато, по словам источников, обсуждалось уже несколько концепций застройки этой территории. Свои проекты предлагали несколько архитектурных компаний, но пока ни один из них не принят в работу. Один из эскизных проектов в 2020 году Мингорисполком отправил на доработку.
Предполагается, что тут должно быть малоэтажное жилье. Возможно, в том числе и коттеджи.
А что с частью авторынка «Малиновка»?
История с планами по застройке части авторынка «Малиновка» в Озерце началась как минимум в 2018 году. Тогда на имя властей поступило письмо от одной из подконтрольных Тетерину компаний с предложением построить тут жилье по схеме государственно-частного партнерства.
Упрощенно схема выглядит так: инвестор строит объекты теннисной инфраструктуры (в том числе в регионах), а государство дает ему право освоить территорию в Озерце в коммерческих целях.
На
Заказчик — ООО «БелГлобалГарант». Вот примерное место предполагаемого строительства:
Это место находится через дорогу от той части авторынка, которую сейчас
Председатель правления Белагропромбанка Анатолий Лысюк является также зампредом Белорусской теннисной федерации, которую возглавляет Сергей Тетерин.
Пока какого-то существенного движения по реализации этого проекта не видно.
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