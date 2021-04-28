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Показываем, каким будет комплекс у Дворца независимости, который строит компания Тетерина
Источник материала: Tut.by
В 2022 году напротив Дворца независимости на проспекте Победителей построят многофункциональный комплекс. Его реализует компания «БелГлобалГарант», соучредителем которой является влиятельный бизнесмен и председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин. Показываем, как будет выглядеть комплекс.
Зимой 2021 года Мингорисполком
Тогда же тут начали строить многофункциональный комплекс. Его проект разрабатывала «Творческая мастерская 7», на сайте которой и
Ранее заявлялось, что в комплексе будет бассейн, медико-восстановительный центр, общепит и номера для расселения спортсменов, приезжающих играть в теннис, а также для детей, которые будут тренироваться рядом. Таким образом, при условии строительства этого здания в этом районе появится единый комплекс академии тенниса, ведь прямо за ним расположен Республиканский центр подготовки по теннису.
В здании предполагалось также разместить офисные помещения. Площади для федерации тенниса планировали предоставить безвозмездно, остальные — сдавать в аренду.
Согласно паспорту объекта, комплекс должны построить до 30 сентября 2022 года.
Что за «БелГлобалГарант»?
Согласно выписке из Госрегистра юрлиц, компания «БелГлобалГарант» существует с конца 2013 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями.
Компания на паритетной основе принадлежит Сергею Тетерину и его партнеру по бизнесу, а также члену правления Белорусской теннисной федерации Роману Бугайцу. Он же является директором «БелГлобалГаранта».
На днях стало известно, что «БелГлобалГарант»
Есть ли в Минске похожие проекты?
В Минске существует похожая схема создания объектов. Раскладка такая: бизнесмену и главе какой-нибудь федерации дается участок, он там строит здание, в котором размещает не только федерацию или социальный объект, но и то, что позволит этому комплексу зарабатывать. Например, офисы, магазины и другое.
По похожей по смыслу схеме
Похожая философия и у
Кто такой Сергей Тетерин?
Сергею Тетерину 60 лет. Родился в Минске. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 1990-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко.
Позже Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником президента, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. Но ближе к 2010-м стало известно и о его бизнесе.
Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, реализацией спортивного питания, а также сдачей в аренду техники и помещений. Структуры бизнесмена также поддерживают развитие тенниса, спонсируют соревнования и занимаются благотворительностью. А еще Тетерин является почетным консулом Грузии в нашей стране.
Сергея Тетерина называют близким к Александру Лукашенко человеком. Они были замечены не только на спортивных мероприятиях, но и на сельскохозяйственных работах. Как минимум Тетерин несколько раз косил траву вместе с Лукашенко, а также собирал с ним арбузы, плюс был на недавнем субботнике в Александрии.
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В 2022 году напротив Дворца независимости на проспекте Победителей построят многофункциональный комплекс. Его реализует компания «БелГлобалГарант», соучредителем...
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