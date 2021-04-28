Показываем, каким будет комплекс у Дворца независимости, который строит компания Тетерина

Источник материала: Tut.by

В 2022 году напротив Дворца независимости на проспекте Победителей построят многофункциональный комплекс. Его реализует компания «БелГлобалГарант», соучредителем которой является влиятельный бизнесмен и председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин. Показываем, как будет выглядеть комплекс.



Изображение: «Творческая мастерская 7»

Зимой 2021 года Мингорисполком передал в аренду компании «БелГлобалГарант» два участка общей площадью около 2,6 гектара на месте автостоянки между Республиканским центром олимпийской подготовки по теннису и проспектом Победителей. Вот это место на карте:

Тогда же тут начали строить многофункциональный комплекс. Его проект разрабатывала «Творческая мастерская 7», на сайте которой и появились изображения будущего здания.



Изображение: «Творческая мастерская 7»



Изображение: «Творческая мастерская 7»

Ранее заявлялось, что в комплексе будет бассейн, медико-восстановительный центр, общепит и номера для расселения спортсменов, приезжающих играть в теннис, а также для детей, которые будут тренироваться рядом. Таким образом, при условии строительства этого здания в этом районе появится единый комплекс академии тенниса, ведь прямо за ним расположен Республиканский центр подготовки по теннису.



Изображение: «Творческая мастерская 7»



Изображение: «Творческая мастерская 7»

В здании предполагалось также разместить офисные помещения. Площади для федерации тенниса планировали предоставить безвозмездно, остальные — сдавать в аренду.



Изображение: «Творческая мастерская 7»



Изображение: «Творческая мастерская 7»

Согласно паспорту объекта, комплекс должны построить до 30 сентября 2022 года.





Что за «БелГлобалГарант»?

Согласно выписке из Госрегистра юрлиц, компания «БелГлобалГарант» существует с конца 2013 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями.

Компания на паритетной основе принадлежит Сергею Тетерину и его партнеру по бизнесу, а также члену правления Белорусской теннисной федерации Роману Бугайцу. Он же является директором «БелГлобалГаранта».

На днях стало известно, что «БелГлобалГарант» будет заниматься обязательной дезинфекцией транспорта в пункте пропуска «Новая Гута». Это право компания получила по указу президента.

Есть ли в Минске похожие проекты?

В Минске существует похожая схема создания объектов. Раскладка такая: бизнесмену и главе какой-нибудь федерации дается участок, он там строит здание, в котором размещает не только федерацию или социальный объект, но и то, что позволит этому комплексу зарабатывать. Например, офисы, магазины и другое.

По похожей по смыслу схеме построили многофункциональный комплекс за кинотеатром «Победа». Его создавала компания, учрежденная структурой, связанной с бизнесменом Алексеем Савчуком и федерацией горнолыжного спорта. Соответственно, в здании разместились как офис федерации, так и помещения коммерческого назначения.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Похожая философия и у строящегося многофункционального комплекса возле Дворца художественной гимнастики. Его возводит компания бизнесвумен и главы Белорусской ассоциации гимнастики Елены Скрипель. В комплексе будет офис ассоциации, а также расположатся другие офисные помещения, апартаменты и кафе.



Изображение предоставлено ООО «Хэлена Валери»

Кто такой Сергей Тетерин?

Сергею Тетерину 60 лет. Родился в Минске. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 1990-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко.



Тетерин — в красной майке. Фото: president.gov.by

Позже Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником президента, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. Но ближе к 2010-м стало известно и о его бизнесе.

Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, реализацией спортивного питания, а также сдачей в аренду техники и помещений. Структуры бизнесмена также поддерживают развитие тенниса, спонсируют соревнования и занимаются благотворительностью. А еще Тетерин является почетным консулом Грузии в нашей стране.

Сергея Тетерина называют близким к Александру Лукашенко человеком. Они были замечены не только на спортивных мероприятиях, но и на сельскохозяйственных работах. Как минимум Тетерин несколько раз косил траву вместе с Лукашенко, а также собирал с ним арбузы, плюс был на недавнем субботнике в Александрии.

Сергей Тетерин также обзавелся 29 гектарами земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на малой родине Александра Лукашенко.