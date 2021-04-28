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Этим актерам больше 45 лет, и вы вряд ли помните их в молодости. Но мы готовы показать вам фото

28.04.2021 09:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

63-летняя звезда «Земли кочевников» и «Трех билбордов» Фрэнсис МакДорманд — одна из главных американских актрис прямо сейчас. При этом многие, уверены, даже не представляют, как артистка выглядела в молодости и в каких фильмах снималась. AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте известных вам звезд старше 45 лет, номинированных на «Оскар-2021» в актерских номинациях: сравнили, как они выглядели раньше, а как — сейчас. Приготовьтесь удивляться.

Фрэнсис МакДорманд


Номинация: «Лучшая актриса» за роль в фильме «Земля кочевников»
Статус: победа

Слева МакДорманд такая, какой мы видели ее на недавней церемонии вручения «Оскаров» и в титулованной «Земле кочевников». А справа — Фрэнсис в молодости. Самое крутое, что за все эти годы актрисе удалось сохранить свою естественность, которая, по сути, и есть ее визитка, если не сказать — актерский манифест и вызов Голливуду. Если восхищаетесь талантом МакДорманд, но видели только поздние фильмы с ее участием, посмотрите неонуар 1984 года «Просто кровь», «Миссисипи в огне» 1988-го или криминальную драму братьев Коэн «Фарго» 1996 года, принесшую актрисе широкую популярность. Фрэнсис еще круче, чем вы думаете!

Энтони Хопкинс


Номинация: «Лучший актер» за роль в фильме «Отец»
Статус: победа

83-летний Энтони Хопкинс оскаровскую церемонию по традиции проигнорировал, поэтому слева не его свежая фотография с красной дорожки, а кадр из фильма «Отец», за который он, собственно, и получил главную актерскую награду. А справа — снимок из молодости актера. К просмотру обязательно «Молчание ягнят» с Хопкинсом (это 1990-й), если хотите застать его еще более молодым, посмотрите «Баунти» 1984 года.

А вот этим актерам в этом году повезло меньше — «Оскар» им не достался. Но мы все равно покажем, как они изменились.

Гэри Олдман


Номинация: «Лучший актер» за роль в фильме «Манк»

Если фанатеете по Гэри Олдману — что молодому, что в возрасте 63 лет, — посмотрите фильм «Манк», где он снялся в главной роли. У картины было 10 номинаций на «Оскар», победы — всего две. Но фильм достойный, и Олдман там отличный. Только до просмотра обязательно гляньте «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса: фильмы взаимосвязаны.

Гленн Клоуз


Номинация: «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Элегия Хиллбилли»

74-летняя Гленн Клоуз — та самая актриса, которая решила потверкать во время вручения «Оскаров». И это одно из самых ярких событий одной из самых скучных церемоний.

Виола Дэвис


Номинация: «Лучшая актриса» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза»

А вот это скорее исключение из правил. 55-летняя Виола Дэвис, звезда музыкальной картины «Ма Рейни», вообще не меняется, не находите?

Оливия Колман


Номинация: «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Отец»

Вот так в 47 лет выглядит Оливия Колман, которой в этом году, увы, не удалось повторить успех 2019 года, когда ей вручили «Оскар» за роль в фильме «Фаворитка». Если будете смотреть «Отца» ради Хопкинса, Колман вас тоже должна порадовать.

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63-летняя звезда «Земли кочевников» и «Трех билбордов» Фрэнсис МакДорманд - одна из главных американских актрис прямо сейчас. При этом многие, уверены, даже не...
 
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