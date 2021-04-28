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Этим актерам больше 45 лет, и вы вряд ли помните их в молодости. Но мы готовы показать вам фото
Источник материала: Tut.by
63-летняя звезда «Земли кочевников» и «Трех билбордов» Фрэнсис МакДорманд — одна из главных американских актрис прямо сейчас. При этом многие, уверены, даже не представляют, как артистка выглядела в молодости и в каких фильмах снималась. AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте известных вам звезд старше 45 лет, номинированных на
Фрэнсис МакДорманд
Слева МакДорманд такая, какой мы
Энтони Хопкинс
83-летний Энтони Хопкинс оскаровскую церемонию по традиции проигнорировал, поэтому слева не его свежая фотография с красной дорожки, а кадр из фильма «Отец», за который он, собственно, и получил главную актерскую награду. А справа — снимок из молодости актера. К просмотру обязательно «Молчание ягнят» с Хопкинсом (это 1990-й), если хотите застать его еще более молодым, посмотрите «Баунти» 1984 года.
А вот этим актерам в этом году повезло меньше — «Оскар» им не достался. Но мы все равно покажем, как они изменились.
Гэри Олдман
Если фанатеете по Гэри Олдману — что молодому, что в возрасте 63 лет, — посмотрите фильм «Манк», где он снялся в главной роли. У картины было 10 номинаций на «Оскар», победы — всего две. Но фильм достойный, и Олдман там отличный. Только до просмотра обязательно гляньте «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса: фильмы взаимосвязаны.
Гленн Клоуз
74-летняя Гленн Клоуз — та самая актриса, которая решила потверкать во время вручения «Оскаров». И это одно из самых ярких событий одной из самых скучных церемоний.
Виола Дэвис
А вот это скорее исключение из правил. 55-летняя Виола Дэвис, звезда музыкальной картины «Ма Рейни», вообще не меняется, не находите?
Оливия Колман
Вот так в 47 лет выглядит Оливия Колман, которой в этом году, увы, не удалось повторить успех 2019 года, когда ей вручили «Оскар» за роль в фильме «Фаворитка». Если будете смотреть «Отца» ради Хопкинса, Колман вас тоже должна порадовать.
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63-летняя звезда «Земли кочевников» и «Трех билбордов» Фрэнсис МакДорманд - одна из главных американских актрис прямо сейчас. При этом многие, уверены, даже не...
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