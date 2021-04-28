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На что прямо сейчас снижена цена в Каталоге?

28.04.2021 09:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Собрали для вас новую порцию топовых скидок в Каталоге. Сегодня в подборку попали интересные штуки от Xiaomi, бытовая техника от Samsung и Electrolux, а также солидные мужские наручные часы.

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Полезная отвертка Xiaomi с набором бит для разборки техники или для гиков — 49,9 р. (скидка 21%)


Набор бит Xiaomi Mi x Wiha Precision Screwdriver JXLSD01XH (25 предметов)
17 отзывов
набор бит, 25 предметов
–21%49,90 р.
11 предложений

Умная лампочка Xiaomi с поддержкой Алисы — 39 р. (скидка 26%)


Светодиодная лампа Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential GPX4021GL
14 отзывов
умная светодиодная лампа с регулировкой яркости, 950 Лм, поверхность матовая, напряжение 220 В
–26%39,00 р.
10 предложений

Подарочный набор с электроштопором и аксессуарами — 138,27 р. (скидка 25%)


Набор для бара Huo Hou HU0090
1 отзыв
набор для бара (аэратор/нож для горлышка бутылки/пробка для бутылки/электроштопор), пластик, питание от аккумулятора
–25%139 р.
13 предложений

Универсальный триммер Philips для стайлинга бороды и стрижки волос на голове — 89 р. (скидка 28%) 124 р.


Универсальный триммер Philips MG3740/15
3 отзыва
для прически/для бороды и усов/для носа и ушей, длина стрижки: 1–16 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 1 час, не требует смазки
–28%89,00 р.
15 предложений

Велосипедный фонарь для вечерних прогулок за 11,58 р. (скидка 56%)


Велосипедный фонарь STG FL1501
передний, на руль, пластик, фокусировка луча, питание: батарейки
–56%11,58 р.
4 предложения

Универсальный фонарик из экосистемы Xiaomi с магнитным креплением и регулировкой угла освещения — за 65 р. (скидка 35%)


Фонарь Xiaomi Mi BeeBest Zoom
ручной, светодиод, 1000 лм в максимальном режиме, 365 м, максимальное время работы: 40 ч, 1x18650
–35%65,00 р.
3 предложения

Громкая беспроводная колонка SVEN с подсветкой за 119 р. (скидка 20%)


Беспроводная колонка SVEN PS-435
20 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
–20%119 р.
17 предложений

Большая беспроводная колонка SVEN с подсветкой и ремнем для переноски за 149,9 р. (скидка 23%)


Беспроводная колонка SVEN PS-500
36 Вт, питание от аккумулятора/от USB, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
–23%150 р.
31 предложение

Для стабильного Wi-Fi дома. Роутер Keenetic Extra за 124,9 р. (скидка 23%)


Wi-Fi роутер Keenetic Extra KN-1711
14 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 1200 Mbps, 802.1X, 4x100Mbit LAN, 1xWAN, 1xUSB
–23%125 р.
37 предложений

Таблетки для ПММ Finish всё в одном на скидке по цене от 51 коп. за штуку 


Таблетки для посудомоечной машины Finish All in 1 Max (75 шт)
27 отзывов
75 шт., моющее средство, ополаскиватель, соль
–29%38,00 р.
4 предложения
Таблетки для посудомоечной машины Finish All in 1 Max Лимон (75 шт)
27 отзывов
75 шт., моющее средство, ополаскиватель, соль
–28%42,28 р.
2 предложения

Двойной спальный мешок с подушками для комфортной ночевки в походах – 133 р. 209 р.


Спальный мешок Naturehike Double sleeping bag SD15M030-J (зеленый)
мешок-одеяло, натуральный (пух), комфортная температура 8 °С, экстрем. температура 0 °С, 215x145 см
–36%133 р.
2 предложения
Спальный мешок Naturehike Double sleeping bag SD15M030-J (синий)
мешок-одеяло, натуральный (пух), комфортная температура 8 °С, экстрем. температура 0 °С, 215x145 см
–36%133 р.
3 предложения
Спальный мешок Naturehike Double sleeping bag SD15M030-J (серый)
мешок-одеяло, натуральный (пух), комфортная температура 8 °С, экстрем. температура 0 °С, 215x145 см
–36%133 р.
3 предложения
Все спальные мешки по сниженным ценам в Каталоге

Популярные городские рюкзаки со скидкой до 25%


Рюкзак Miru Kanken Classic 1013
1 отзыв
городской, унисекс; 1 отделение
–24%41,44 р.
10 предложений
Рюкзак Miru Kanken Classic 1016
1 отзыв
городской, унисекс; 1 отделение
–23%41,85 р.
10 предложений
Рюкзак Miru Kanken Classic 1015
1 отзыв
городской, женский; 1 отделение
–23%41,85 р.
10 предложений
Все скидки на рюкзаки в Каталоге

Обставляем зону отдыха на даче. Скидки на садовую мебель Ikea до 25%


Обеденная группа Ikea Фальхольмен 892.867.68
стол + 4 стула, стол: 1530×730×720 мм, основание - дерево, столешница - дерево; сиденье: 500×420 мм, материал: дерево
–12%767 р.
3 предложения
Обеденная группа Ikea Эпларо 792.289.53
стол + 6 стульев, стол: 1400×780×720 мм, основание - дерево, столешница - дерево; сиденье: 620×650 мм, материал: дерево
–10%1416 р.
3 предложения
Обеденная группа Ikea Эпларо 592.897.11
стол + 4 стула, стол: 2600×780×720 мм, основание - дерево, столешница - дерево; сиденье: 630×800 мм, материал: дерево
–10%1306 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Вся садовая мебель Ikea в Каталоге

Для киберспортивных поединков. Игровое кресло ThunderX3 EC1 Air за 359 р. (скидка 17%)


Кресло ThunderX3 EC1 Air (черный/оранжевый)
4 отзыва
игровое, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 125 кг, ширина 64 см
–17%359 р.
4 предложения

Минималистичная и компактная подставка для ноутбука Evolution за 17 р. (скидка 21%)


Подставка для ноутбука Evolution LS101
3 отзыва
для ноутбука до 17"
–21%17,07 р.
15 предложений

Базовый набор культовой настольной игры «Манчкин» за 25 р. (скидка 32%)


Настольная игра Мир Хобби Манчкин
15 отзывов
логическая, жанр: коммуникация и общение/стратегическая, количество игроков: 3–6, возраст: 10 лет, партия 30–150 мин
–32%25,00 р.
7 предложений

Трехуровневая настольная сушилка для посуды BOHMANN за 52,5 р. (скидка 24%)


Сушилка для посуды BOHMANN BH-7326
для сушки посуды, металл/пластик, серый
–24%52,50 р.
3 предложения

Детские игровые коврики Evolution со скидкой 26%


Игровой коврик Evolution Print D (мишка/панда в саду)
игровой коврик, двухсторонний, 200 x 180 см
–26%80,99 р.
5 предложений
Игровой коврик Evolution Print B (синяя птица/мишка)
игровой коврик, двухсторонний, 200 x 180 см
–26%80,99 р.
4 предложения
Игровой коврик Evolution Print F (планета зверей)
игровой коврик, двухсторонний, 200 x 180 см
–27%80,99 р.
1 предложение

Стиральная машина Haier с паровым режимом и защитой от протечек — 1140 р. 1420 р.


Стиральная машина Haier HW80-BP14979
1 отзыв
автоматическая стиральная машина, с паром, загрузка до 8 кг, отжим 1400 об/мин, глубина 45 см, энергопотребление A+++, защита от протечек, 14 программ
–20%1140 р.
10 предложений

Многофункциональный пароочиститель-швабра Deerma со скидкой 30% — 179 р. 255 р.


Паровая швабра Deerma ZQ610
3 отзыва
паровая швабра, 1600 Вт, бак 0.23 л
–30%179 р.
22 предложения

Для удобной уборки дома. Вертикальный пылесос с турбощеткой — 121 р. (скидка 13%)


Пылесос Evolution DX600S
3 отзыва
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, потребление: 600 Вт, без регулировки мощности, шум 75 дБ, турбощетка
–13%121 р.
36 предложений

Индукционные варочные панели Samsung со скидкой 26% и 36%


Варочная панель Samsung NZ64H37070K
1 отзыв
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7200 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 59x52 см
–26%739 р.
9 предложений
Варочная панель Samsung NZ64F3NM1AB
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7200 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 59x52 см
–36%699 р.
9 предложений
Сравнить эти товары →

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина Electrolux с интуитивным управлением QuickSelect за 1388 р. 1735 р. (скидка 20%)


Посудомоечная машина Electrolux EMS47320L
11 отзывов
загрузка на 13 комплектов посуды, сенсорное управление, 8 программ, 59.6×55×82 см, черный цвет, сушка: конденсационная, индикация на полу: луч
–20%1388 р.
4 предложения

Датчик температуры и влажности с большими часами от Xiaomi за 45 р. (скидка 24%)


Термогигрометр Xiaomi Temperature And Humidity Electronic Watch LYWSD02MMC
1 отзыв
термогигрометр, интеграция в "умный дом": Mi Home, Bluetooth, питание: батарейки
–24%45,00 р.
3 предложения

Ручной миксер Braun для быстрого приготовления блюд к пасхальному столу — 89 р. (скидка 19%)


Миксер Braun MultiMix 1 HM 1010 WH
ручной, 400 Вт, 4 скорости, турборежим
–19%89,00 р.
19 предложений

Сенсорный дозатор для жидкого мыла с легкой заправкой — 49,9 р. (скидка 15%)


Дозатор для жидкого мыла Evolution Foam Clean FR-1
4 отзыва
сенсорный дозатор для жидкого мыла, настольная установка, пластик, объем: 280 мл
–15%49,90 р.
12 предложений

Android-приставка с голосовым управлением, Ethernet и сертификацией Google и Netflix — 229 р. 269р.


Смарт-приставка Blaupunkt B-Stream Box
1 отзыв
USB, карты памяти microSD, Smart TV, Wi-Fi, LAN, 4K, поддержка HDR
–15%229 р.
10 предложений

Кофемашина Siemens с одновременным приготовлением двух порций капучино в одно касание — 1680 р. 2299 .


Эспрессо кофемашина Siemens EQ.6 plus s400 TE654319RW
8 отзывов
кофемашина, 1500 Вт, корпус пластик, капучинатор автоматический, используемый кофе: молотый/зерновой, цвет серый/черный
–27%1680 р.
8 предложений

Широкий рабочий стол из МДФ со стальным бортиком и полкой с раздвижной дверцей — 226,38 р. 352,52 р.


Стол Halmar B-43 110x51 (дуб золотой/черный)
стол для работы, прямоугольная форма, 1100x510 мм, высота 900 мм, материал: МДФ (столешница), сталь (опоры)
–36%225 р.
7 предложений

Полностью беспроводные наушники Elari с влагозащитой и поддержкой AAC — 89 р. 108,63 р.


Наушники Elari NanoPods 2 (белый)
15 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, время работы 4.5 ч
–18%89,00 р.
13 предложений
Наушники Elari NanoPods 2 (черный)
15 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, время работы 4.5 ч
–18%89,00 р.
19 предложений

Кварцевые часы Citizen Eco-Drive с солнечной батареей — 347 р. 607,25 р.


Наручные часы Citizen BM7466-81H
мужские, механизм кварцевый с солнечной батареей, корпус: нержавеющая сталь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
–43%347 р.
4 предложения
Еще больше наручных часов на скидке

Часы Timex Expedition с поворотным безелем и подсветкой Indiglo за 163,8 р. 231,22 р.


Наручные часы Timex Expedition TW4B10900
мужские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 43 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
–29%164 р.
5 предложений
Еще больше наручных часов на скидке

Наручные часы Casio на каждый день с кожаным ремешком за 113 р. 171 р.


Наручные часы Casio MTP-1303PL-1A
3 отзыва
мужские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–34%113 р.
6 предложений
Еще больше наручных часов на скидке

Наручные часы Fossil с хронографом — 255 р. (скидка 29%) 361 р.


Наручные часы Fossil FS5380
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 44 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–29%255 р.
7 предложений
Еще больше наручных часов на скидке

 
 
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Собрали для вас новую порцию топовых скидок в Каталоге. Сегодня в подборку попали интересные штуки от Xiaomi, бытовая техника от Samsung и Electrolux, а также солидные мужские...
 
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