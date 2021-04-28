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Спустя 21 год нашли виновного в жестоком убийстве девушки

28.04.2021 09:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уже более 20 лет продолжается расследование жестокого убийства. По данным Следственного комитета, в ночь с 15 на 16 апреля 2000 года на тот момент 21-летний бобруйчанин пришел к одной из многоэтажек, где встретил 20-летнюю девушку. Подозреваемый подошел к ней и ударил ножом, а затем схватил за одежду и затолкал в подъезд. На лестничной площадке 8-го этажа он снова ударил девушку ножом, а потом продолжил делать это и на техническом этаже. От более 50 полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия. Нож обвиняемый занес ночью в лес и там выбросил, никому ничего не рассказывал 21 год.

Только в середине прошлого года милиция получила информацию о его возможной причастности к убийству.

«В ходе проведения различных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУБОПиК была задокументирована информация, подтверждающая причастность 42-летнего жителя Бобруйска к совершению преступления», — сообщает Следственный комитет.

Спустя 21 год нашли виновного в жестоком убийстве девушки

Следователи допросили подозреваемого и возможных свидетелей. Мужчина рассказал об обстоятельствах убийства и указал место, где спрятал нож. Через четыре дня поисков немецкий штык-нож нашли в лесу.

О том, какая информация помогла выйти на убийцу, знаком ли он был с жертвой, а также о мотивах преступления Следственный комитет не сообщил.

Также сообщается, что мужчина признал вину в совершении убийства, его обвиняют по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. Наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах — от 8 до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.

 
 
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Уже более 20 лет продолжается расследование жестокого убийства. По данным Следственного комитета, в ночь с 15 на 16 апреля 2000 года на тот момент 21-летний бобруйчанин...
 
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