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Спустя 21 год нашли виновного в жестоком убийстве девушки
Источник материала: Onliner
Уже более 20 лет продолжается расследование жестокого убийства. По данным
Только в середине прошлого года милиция получила информацию о его возможной причастности к убийству.
«В ходе проведения различных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУБОПиК была задокументирована информация, подтверждающая причастность 42-летнего жителя Бобруйска к совершению преступления», — сообщает Следственный комитет.
Следователи допросили подозреваемого и возможных свидетелей. Мужчина рассказал об обстоятельствах убийства и указал место, где спрятал нож. Через четыре дня поисков немецкий штык-нож нашли в лесу.
О том, какая информация помогла выйти на убийцу, знаком ли он был с жертвой, а также о мотивах преступления Следственный комитет не сообщил.
Также сообщается, что мужчина признал вину в совершении убийства, его обвиняют по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. Наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах — от 8 до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.
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Уже более 20 лет продолжается расследование жестокого убийства. По данным Следственного комитета, в ночь с 15 на 16 апреля 2000 года на тот момент 21-летний бобруйчанин...
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