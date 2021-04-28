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Фото ночи. Суперлуние в Париже
28.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В сети публикуют фотофакты яркого астрономического явления из разных уголков мира. Но особенно впечатляет суперлуние из французской столицы, снятое в ночь на 28 апреля.
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В сети публикуют фотофакты яркого астрономического явления из разных уголков мира. Но особенно впечатляет суперлуние из французской столицы.
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