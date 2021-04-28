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В ГАИ рассказали, проверяют ли у водителей наличие медсправки

28.04.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После принятия изменений в КоАП подход ГАИ к наличию у водителя медицинской справки не изменился. Об этом заявил замначальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон на брифинге 27 апреля. «В принципе, в этой части ничего не поменялось. Мы давно отказались от проверки наличия медицинской справки у водителя на дороге», - сказал он.



По его словам, ГАИ проверяет наличие медсправки только при выдаче, замене, обмене водительского удостоверения. Занимон отметил, что «никаких новых требований к наличию медицинской справки не появилось», только при освидетельствовании расширяются полномочия Минздрава, передает «Интерфакс-Запад».

Так, если у водителя выявили заболевание, которое может представлять опасность при управлении автомобилем, врачи могут направить его на медкомиссию.

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Касательно забытых водительских удостоверений, Занимон отметил, что сейчас в большинстве случаев ГАИ ограничивается предупреждением. По его словам, после перехода на использование ID-карты водитель должен будет иметь при себе либо водительское удостоверение, либо идентификационную карту.

«Но уже отказались от статьи об отсутствии при себе документов. Максимально лояльно относимся, когда водительское удостоверение имеется, но по каким-то причинам его нет при себе», — подчеркнул Занимон.
 
 
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После принятия изменений в КоАП подход ГАИ к наличию у водителя медицинской справки не изменился. Об этом заявил замначальника главного управления ГАИ МВД...
 
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