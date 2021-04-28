|
Холостяк из Бреста написал на машине необычное объявление
Источник материала: Партизан
«Варю борщи, готовлю салаты — не женат...». Фотофакт с городских дорог Бреста.
Обычно на заднем стекле автомобиля мы привыкли видеть объявления о продаже машины, реже наклейки типа «На Берлин!», и лишь изредка попадаются предложения о знакомстве,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Варю борщи, готовлю салаты — не женат...». Фотофакт с городских дорог Бреста.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)