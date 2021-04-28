«Безответственность не лечится» — как собрать команду с правильным мышлением

Источник материала: ProBusiness



Фото: calmclinic.com

Почему в компании есть сотрудники, которые систематически не выполняют планы и недотягивают до нужной планки? И что с такими работниками делать? О том, как «мышление мыши» приводит к падению результативности всей компании, поговорили с Олегом Афанасьевым и Николаем Иняхиным, учредителями Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь, Казахстан).

Совместно с компанией Interim Business Association мы продолжаем рубрику «Управление компанией во время перемен». Материалы этой рубрики выходят еженедельно в среду. В них вы найдете полезную информацию и практические советы по менеджменту.

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Дело в планах или в людях?

— Однажды знакомый пригласил меня на итоговый квартальный митинг представительства международной компании, которой он руководил. На нем четыре региональных менеджера один за другим докладывали о выполнении планов продаж регионов. И каждый из них показывал отставание от плана продаж на 15−20%.

Олег Афанасьев

Учредитель международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association Николай Иняхин

Сооснователь международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association

Директор представительства после презентаций задал им всем один вопрос: «Почему не выполнены планы?» На что они хором отвечали: «Потому что цели были нереальными».

Тогда мой знакомый сказал: «Хорошо. Нарисуйте мне прямо сейчас цели на следующий квартал, которые вы считаете реальными». Каждый из менеджеров представил такие показатели.

Директор посмотрел на планы и сказал: «Ладно. Остальное я продам сам. Все свободны». Когда подводились итоги следующего квартала, ситуация повторилась — снова недовыполение планов на 15−20%.

В чем же, собственно, дело: в планах или в людях? Ответ был очевиден: в людях.

Что же в людях не так?

Чаще всего проблема кроется в уровне ответственности и его взаимодействии с целями. Я выделяю три типа людей:

1. Безответственные. Их уровень ответственности всегда ниже поставленных целей. Они недотягивают до запланированных показателей и имеют кучу оправданий, почему не смогли. В конечном счете мы их назвали «нытиками».

Вот типичный сценарий их поведения, ведущий в никуда:





Нажмите, чтобы увеличить. Фото: архив компании

2. Ответственные. Их уровень ответственности всегда равен или выше поставленных целей. Они выполняют цели минимум на 100%. Мы их называем — «молодцы».

Их типичный сценарий поведения выглядит так:





Нажмите, чтобы увеличить. Фото: архив компании

3. Сверхрезультативные. Их уровень ответственности всегда выше поставленных целей. Они перевыполняют планы, потому что не хотят быть «как все», хотят быть лучшими. Мы их называем «супергероями» — по аналогии с фильмами американской корпорации Marvel Entertainment.

Их типичный сценарий поведения выглядит так:





Нажмите, чтобы увеличить. Фото: архив компании

Мышление «мыши» или амбициозного человека — что определяет тип сотрудника?

Рассмотрим, как работает мышление сотрудников разных типов. Именно оно определяет, как работник достигает поставленных целей.



Фото: kartinki24.ru

Безответственные сотрудники — с мышлением «мыши». Для них характерны следующие убеждения:

Я — незаменим

Все равно меня не уволят

В прошлый раз «прокатило», значит, и сейчас пройдет

Да пошли куда подальше эта компания и ее руководитель-слабак!

Ответственные сотрудники — с мышлением нормальных людей. Они мыслят следующими категориями:

Это моя работа

Я должен выполнять свою работу хорошо, чтобы не потерять

Я уважаю компанию за возможность зарабатывать деньги

Я уважаю своего руководителя и не хочу его подвести.

Сверхрезультативные сотрудники — с мышлением амбициозных людей. Для них характерны такие установки:

Я пришел сюда, чтобы быть лучшим

На меньшее я не согласен

Я хочу карьерного роста и широких перспектив в этой компании

Я хочу целенаправленно увеличивать свой доход

Я ожидаю от компании создания соответствующих условий, в том числе и начисления зарплаты

Я благодарен компании за возможность самореализации и реальные перспективы роста.

Мы видим прямую взаимосвязь между мышлением, поведением людей и их результативностью. Понимание этого дает нам возможность расставить все по местам:

Немедленно избавиться от «нытиков», потому что они неисправимы. Набрать людей ответственных, способных позаботиться о себе и о компании.

Увольнять безответственных нужно, как бы это ни было болезненно. Делать это лучше экологично, чтобы не нанести мгновенный ущерб компании своими резкими действиями.



Фото: club.olympus.com.ru

Вот оптимальная схема действий:

Обнаружить безответственных людей в коллективе

Найти замену и нанять в качестве помощников для безответственных

Дать новым сотрудникам 2−3 месяца на то, чтобы они влились в рабочий процесс и освоили механизмы действий и информационные поля

Попрощаться с безответственными и работать с «молодцами».

Руководителям крайне важно научиться методике такого замещения, чтобы уже никогда не впадать в зависимость от «незаменимых».

Этой же задаче может существенно помочь разработка «карт деятельности» сначала для критически важных, а затем и для всех должностей в компании. В эти «карты деятельности» нужно включить регулярные задачи и алгоритмы их реализации, которые уже успешно выполняются сотрудниками. Именно эта работа позволяет, структурируя опыт последних, создать программы обучения новых сотрудников для их более быстрого введения в работу.

Знания, отделенные от их носителей, делают компанию неуязвимой к шантажу со стороны «незаменимых».

Как выявить безответственных в коллективе?

Для того чтобы вычислить безответственных сотрудников-«нытиков», нужно провести аттестацию персонала. Предлагаем рассмотреть механизм «мгновенной аттестации», которая помогает быстро и трезво оценить сотрудников.

Основным мерилом оценки здесь является «результативность» — основа процветания бизнеса.



Фото: архив компании

После того как мы вычислили «нытиков», нужно понять, что они — неисправимы. И этому есть научное объяснение.

Почему безответственность нельзя вылечить?

В психологии существует такое понятие, как «локус контроля» . Оно характеризует свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо только внешним факторам.

Разделяют внешний локус контроля — когда человек видит влияние только внешних факторов, и внутренний — если человек концентрируется только на собственном участии в результате.



Фото: mir-logiki.ru

Например, если ученик получил неудовлетворительную оценку, то, обладая внешней локализацией контроля, он возложит вину на внешние факторы: «К родителям пришли гости и отвлекали меня от выполнения домашнего задания», «Задание было плохо написано на доске» и т.п. А обладая внутренней — на внутренние: «Я не успел должным образом подготовиться к предмету», «Я так и не смог найти решение задачи», «Этот предмет мне неинтересен» и т.п.

Интернальный локус контроля Экстернальный локус контроля Смотрят в будущее, смотрят на мир через призму позитива Постоянно возвращаются в прошлое, не получают радости от своей жизни Расценивают трудности как дополнительный жизненный опыт, видят в них возможность измениться, стать лучше Боятся неудач, сторонятся чего-то нового, неизведанного, не умеют анализировать ошибки и исправлять их В любых обстоятельствах придерживаются собственного мнения Не способны отстаивать свои взгляды Ставят цели, обладают навыками планирования, работают на результат Безответственны, тянут с решением задач до последнего, не любят планировать, прекращают действовать при первых же неудачах Много времени уделяют работе, готовы ради нее жертвовать развлечениями и отдыхом Живут одним днем, постоянно испытывают беспомощность Знают, что будущее будет ярким, насыщенным хорошими событиями, яркими красками Видят свое будущее неинтересным Для них время летит очень быстро, ведь они увлечены своим делом Время для них тянется Ценят каждую минуту Не умеют себя организовывать, правильно распоряжаться временем Ценят себя как личность. Ждут для себя хорошего: удачи, побед, любви и т.д. Не уверены в себе, считают, что в будущем ничего хорошего не получат

Не пытайтесь корректировать, уговаривать или перевоспитывать «нытиков». Их экстернальный локус контроля вы не измените. Не теряйте время, силы и деньги на переубеждение. Займитесь более полезным делом — поиском замены для них и подготовкой их экологичного отстранения от дел и дальнейшего увольнения.

Если вы не «почистите» компанию сегодня, то она «загнется» завтра.

Люди с потухшими глазами — это те, кому неинтересно то, чем они занимаются. Именно поэтому они брюзжат и поражают других «вирусом» своего неверия в компанию, уничтожая самый главный мотор высокой производительности — энтузиазм. Их незаинтересованность в росте результатов компании разлагает коллектив и со временем превращает его в «психологическую труху» ни во что не верящих «Иванов», разочаровавшихся в себе, в жизни и компании.

Я, конечно, сгущаю краски, для того чтобы показать на контрастах, как опасно мириться с «неправильными» людьми в компании. Но посмотреть на ситуацию можно и с другой стороны: освободите безответственных сотрудников от себя — и, может быть, в другой компании они найдут лучшее место.

В любом случае быть лузерами или виннерами — это их личный выбор. Вы здесь ни при чем. Ухаживайте за «социально-психологической» грядкой своей компании с любовью, не дайте ей зарасти «сорняками» безответственных, равнодушных людей, потому что если их критическая масса перевесит, то последствия для дальнейшей судьбы бизнеса могут оказаться необратимыми.

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