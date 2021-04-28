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«Безответственность не лечится» — как собрать команду с правильным мышлением
28.04.2021 09:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Почему в компании есть сотрудники, которые систематически не выполняют планы и недотягивают до нужной планки? И что с такими работниками делать? О том, как «мышление мыши» приводит к падению результативности всей компании, поговорили с Олегом Афанасьевым и Николаем Иняхиным, учредителями
Дело в планах или в людях?
— Однажды знакомый пригласил меня на итоговый квартальный митинг представительства международной компании, которой он руководил. На нем четыре региональных менеджера один за другим докладывали о выполнении планов продаж регионов. И каждый из них показывал отставание от плана продаж на 15−20%.
Директор представительства после презентаций задал им всем один вопрос: «Почему не выполнены планы?» На что они хором отвечали: «Потому что цели были нереальными».
Тогда мой знакомый сказал: «Хорошо. Нарисуйте мне прямо сейчас цели на следующий квартал, которые вы считаете реальными». Каждый из менеджеров представил такие показатели.
Директор посмотрел на планы и сказал: «Ладно. Остальное я продам сам. Все свободны».Когда подводились итоги следующего квартала, ситуация повторилась — снова недовыполение планов на 15−20%.
В чем же, собственно, дело: в планах или в людях? Ответ был очевиден: в людях.
Что же в людях не так?
Чаще всего проблема кроется в уровне ответственности и его взаимодействии с целями. Я выделяю три типа людей:
1. Безответственные. Их уровень ответственности всегда ниже поставленных целей. Они недотягивают до запланированных показателей и имеют кучу оправданий, почему не смогли. В конечном счете мы их назвали «нытиками».
Вот типичный сценарий их поведения, ведущий в никуда:
2. Ответственные. Их уровень ответственности всегда равен или выше поставленных целей. Они выполняют цели минимум на 100%. Мы их называем — «молодцы».
Их типичный сценарий поведения выглядит так:
3. Сверхрезультативные. Их уровень ответственности всегда выше поставленных целей. Они перевыполняют планы, потому что не хотят быть «как все», хотят быть лучшими. Мы их называем «супергероями» — по аналогии с фильмами американской корпорации Marvel Entertainment.
Их типичный сценарий поведения выглядит так:
Мышление «мыши» или амбициозного человека — что определяет тип сотрудника?
Рассмотрим, как работает мышление сотрудников разных типов. Именно оно определяет, как работник достигает поставленных целей.
Безответственные сотрудники — с мышлением «мыши». Для них характерны следующие убеждения:
Ответственные сотрудники — с мышлением нормальных людей. Они мыслят следующими категориями:
Сверхрезультативные сотрудники — с мышлением амбициозных людей. Для них характерны такие установки:
Мы видим прямую взаимосвязь между мышлением, поведением людей и их результативностью. Понимание этого дает нам возможность расставить все по местам:
Увольнять безответственных нужно, как бы это ни было болезненно. Делать это лучше экологично, чтобы не нанести мгновенный ущерб компании своими резкими действиями.
Вот оптимальная схема действий:
Руководителям крайне важно научиться методике такого замещения, чтобы уже никогда не впадать в зависимость от «незаменимых».
Этой же задаче может существенно помочь разработка «карт деятельности» сначала для критически важных, а затем и для всех должностей в компании. В эти «карты деятельности» нужно включить регулярные задачи и алгоритмы их реализации, которые уже успешно выполняются сотрудниками. Именно эта работа позволяет, структурируя опыт последних, создать программы обучения новых сотрудников для их более быстрого введения в работу.
Знания, отделенные от их носителей, делают компанию неуязвимой к шантажу со стороны «незаменимых».
Как выявить безответственных в коллективе?
Для того чтобы вычислить безответственных сотрудников-«нытиков», нужно провести аттестацию персонала. Предлагаем рассмотреть механизм «мгновенной аттестации», которая помогает быстро и трезво оценить сотрудников.
Основным мерилом оценки здесь является «результативность» — основа процветания бизнеса.
После того как мы вычислили «нытиков», нужно понять, что они — неисправимы. И этому есть научное объяснение.
Почему безответственность нельзя вылечить?
В психологии существует такое понятие, как
Разделяют внешний локус контроля — когда человек видит влияние только внешних факторов, и внутренний — если человек концентрируется только на собственном участии в результате.
Например, если ученик получил неудовлетворительную оценку, то, обладая внешней локализацией контроля, он возложит вину на внешние факторы: «К родителям пришли гости и отвлекали меня от выполнения домашнего задания», «Задание было плохо написано на доске» и т.п. А обладая внутренней — на внутренние: «Я не успел должным образом подготовиться к предмету», «Я так и не смог найти решение задачи», «Этот предмет мне неинтересен» и т.п.
Не пытайтесь корректировать, уговаривать или перевоспитывать «нытиков». Их экстернальный локус контроля вы не измените. Не теряйте время, силы и деньги на переубеждение. Займитесь более полезным делом — поиском замены для них и подготовкой их экологичного отстранения от дел и дальнейшего увольнения.
Если вы не «почистите» компанию сегодня, то она «загнется» завтра.
Люди с потухшими глазами — это те, кому неинтересно то, чем они занимаются. Именно поэтому они брюзжат и поражают других «вирусом» своего неверия в компанию, уничтожая самый главный мотор высокой производительности — энтузиазм. Их незаинтересованность в росте результатов компании разлагает коллектив и со временем превращает его в «психологическую труху» ни во что не верящих «Иванов», разочаровавшихся в себе, в жизни и компании.
Я, конечно, сгущаю краски, для того чтобы показать на контрастах, как опасно мириться с «неправильными» людьми в компании. Но посмотреть на ситуацию можно и с другой стороны: освободите безответственных сотрудников от себя — и, может быть, в другой компании они найдут лучшее место.
В любом случае быть лузерами или виннерами — это их личный выбор. Вы здесь ни при чем.Ухаживайте за «социально-психологической» грядкой своей компании с любовью, не дайте ей зарасти «сорняками» безответственных, равнодушных людей, потому что если их критическая масса перевесит, то последствия для дальнейшей судьбы бизнеса могут оказаться необратимыми.
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Почему в компании есть сотрудники, которые систематически не выполняют планы и недотягивают до нужной планки? И что с такими работниками делать? О том, как...
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