Устройств меньше, а пользы больше — для чего бизнесу Smart-касса и как ее выбрать

Источник материала: ProBusiness



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Чтобы принимать платежи, бизнесу требуются кассовый аппарат с СККО, терминал для транзакций по картам, а также принтер для печати чеков. Все эти устройства нужно покупать, оплачивать ежемесячное обслуживание, оформлять и настраивать… Но можно избавить себя от лишних хлопот, выбрав Smart-кассу, которая объединит в себе все необходимое для легального и удобного приема платежей. Разбираемся, зачем нужно такое устройство и как его подключить.

Вы читаете партнерский материал от компании А1 . В проекте «Технологии первых» мы показываем, как с технологиями А1 бизнес становится современным, технологичным, инновационным.

Что такое Smart-касса?

Smart-касса — это компактное устройство на ОС Android с предустановленной программной кассой, с помощью которого бизнес может принимать платежи. Оно совмещает в себе функции полноценного кассового аппарата с сенсорным дисплеем, принтера для печати чеков и встроенного банковского терминала для приема оплат по картам всех видов, а также с помощью смарт-часов и других устройств.

Для работы Smart-кассы необходима регистрация СКО (средства контроля оператора) в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». Несмотря на то, что Smart-касса может работать до 7 дней без интернета на прием наличных оплат, для того чтобы она работала всегда и везде по всем видам оплат, обновления ПО устанавливались автоматически, необходимо подключение Smart-кассы к мобильному интернету от А1. Также Smart-кассу можно подключать к интернету по Wi-Fi.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Для приема оплат по банковским карточкам необходимо заключить договор эквайринга (возможности приема оплат по картам) с подходящим банком. При этом устройство сразу оснащено СКО — это легитимная альтернатива СККО (система контроля кассового оборудования), при которой нет необходимости уплачивать залоговую стоимость в 130 руб. Благодаря этому терминал не только принимает платежи, но и сразу их фискализирует.

Какому бизнесу нужна Smart-касса?

Она пригодится предпринимателям и компаниям, которые ищут для приема платежей компактные и современные решения. Например, будет актуальна для организаций из сферы торговли, в том числе интернет-торговли — если покупатели совершают много платежей. И особенно — службам доставки, ведь курьерам важно быть мобильными и возить с собой компактные устройства.

Также устройство пригодится заведениям общепита, кофейням, пекарням (кроме объектов, в которых предусмотрено обслуживание потребителя за столиком и обеспечивается выдача счета).

Также для сферы услуг устройство просто незаменимо — компактное, простое и многофункциональное.

Как выбрать Smart-кассу?

Устройства делятся на два типа ― «2 в 1» и «3 в 1» (в A1 для покупки доступны оба варианта):

2 в 1: кассовый аппарат + принтер для чеков. Такая касса подойдет для юрлиц и ИП, у которых есть POS или mPOS-терминал для приема банковских карт. Проводить безналичные платежи можно с помощью своего POS или mPOS-терминала, а принимать наличные и печатать чек ― с помощью Smart-кассы.

3 в 1: кассовый аппарат + принтер для чеков + банковский терминал для приема безналичных платежей всеми видами карточек и устройств. Данный POS-терминал предоставляет более широкий функционал и позволяет обойтись без дополнительного оборудования.

Почему Smart-касса выгоднее, чем кассовый аппарат?

1. Она проста в использовании — разобраться с устройством можно за пару минут. Аппарат компактный и мобильный — его легко носить с собой курьерам и продавцам.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

2. Многофункциональная ― она позволяет не просто выполнять стандартные задачи по приему платежей, но имеет много дополнительных возможностей. Например:

Просмотр количества кассовых документов, не отправленных в МНС

Добавление и исключение пользователей (кассиров, администраторов) и назначение им прав

Просмотр и формирование Х- и Z-отчетов

Работа в офлайн-режиме (до 7 дней) с фискализацией чеков и хранением в памяти до 4000 кассовых документов

Отправка копии чека на e-mail покупателя.

Каждому пользователю Smart-кассы доступен личный кабинет пользователя, в котором хранится информация по всем операциям, чеки, отчеты, аналитика по каждой торговой точке, обороту и т.п.

Также пользователям Smart-кассы доступна интеграция с продуктами 1С, а для пользователей кассы PAX A930 доступна собственная товароучетная система.

3. Безопасна в использовании. Устройство обеспечивает хранение данных в режиме офлайн — т.е. информация защищена от вирусов и киберугроз. А данные, поступающие в СККО, передаются через мобильный интернет в зашифрованном виде. Безопасность программной кассовой системы подтверждена аттестатом соответствия в рамках аттестации системы защиты информации, в объект оценки которой вошли АИС ПКС (автоматизированная информационная система программной кассовой системы) и ПК (программной кассы).

4. Можно купить в рассрочку. Smart-кассу можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первоначального платежа. Сумма ежемесячных взносов — от 16 бел. руб.

К слову, купить Smart-кассу выгоднее, чем все необходимые устройства по отдельности. Комплект из фискального принтера, простейшего кнопочного кассового аппарата и POS-терминала обойдется ориентировочно в 1200 бел. руб. и обеспечит только возможность принимать платежи и печатать чеки, без каких-либо дополнительных функций. Также необходимо подключить СККО (залоговая стоимость 130 руб.), обязательно заключить договор с ЦТО (центром технического обслуживания) с ежемесячной оплатой. Кроме того, ежемесячные платежи за информационное обслуживание в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» со Smart-кассой составляют 5 руб. (а с обычной — 9,6 руб.).



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Стоимость Smart-кассы значительно ниже (например, в А1 ее можно приобрести по цене от 999 бел. руб. — в том числе в рассрочку на 11 или 24 месяца).

Что нужно знать перед подключением Smart-кассы в А1?

1. Оформление услуги в А1 займет не больше получаса. Не нужно обращаться с документами в несколько инстанций и платить залоговую стоимость за СККО. Все, что нужно, — прийти в один из офисов А1 с пакетом документов (заполняются онлайн) и после регистрации СКО (которую осуществляет оператор ПК самостоятельно) получить готовое кассовое решение.

2. Smart-касса значительно облегчает подготовку бухгалтерской отчетности. Информация о проведенных операциях автоматически отправляется в центр обработки данных системы контроля кассового оборудования. В личном кабинете пользователя Smart-кассы хранится вся документация: чеки, отчеты, аналитика и данные по обороту по каждой торговой точке и многое другое.

3. Для регулярной отправки данных и загрузки обновлений устройству нужен мобильный интернет. Smart-касса оформляется на тарифные планы линейки «Бизнес Анлим», которые включают в себя от 2 ГБ интернет-трафика в месяц. После его расходования включается безлимит на пониженной скорости от 512 кбит/с (для выполнения кассовых операций этого более чем достаточно). Стоимость тарифного плана — от 8,21 бел. руб.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

4. Без мобильного интернета Smart-касса может работать до 7 дней или до исчерпания лимита в 4000 операций. Но важно учесть, что в офлайн-режиме можно провести только операции с наличными. Для оплат картами (как и на любом банковском терминале) необходим доступ к интернету.

Отправка всех данных за офлайн-период произойдет при первом подключении к Сети — тогда вся информация по операциям будет передана в центр обработки данных СККО.

5. Можно самому выбрать банк для обслуживания. Эквайринг можно подключить после приобретения Smart-кассы. В таком случае нужно самостоятельно обратиться в выбранный банк. Для заключения договора эквайринга для Smart-кассы вовсе не обязательно иметь счет в банке-эквайере, деньги будут поступать на ваш текущий расчетный счет.

Например, для Smart-кассы PAX A930 доступны банки: «Беларусбанк», «БелВЭБ», «Белинвестбанк» и «Белгазпромбанк». А для Smart-кассы SUNMI P1 — «БелВЭБ», «МТБанк», «Белгазпромбанк» и «Беларусбанк».

6. Smart-касса не требует регулярного технического обслуживания. Не нужно заключать договор с ЦТО на ежемесячное техническое обслуживание. Smart-касса, включая СКО, приложение программной кассы и банковское ПО, настраивается один раз до начала работы. Далее все обновления происходят автоматически при подключении к интернету. Консультация по использованию Smart-кассы в А1 осуществляется онлайн. Обращаться в центр технического обслуживания нужно только разово в случае физической поломки устройства.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

7. Вести учет операций по Smart-кассе не нужно. Не нужно хранить чеки и вести кассовую книгу. Все документы и отчеты хранятся в личном кабинете пользователя Smart-кассы, вход в который доступен как по ЭЦП, так и по УНП и паролю с любого устройства и браузера.

8. Любую товароучетную систему можно интегрировать со Smart-кассой. Для пользователей Smart-кассы PAX A930 разработана собственная базовая товароучетная система, которая доступна каждому пользователю в личном кабинете. Можно загружать товары и услуги, разбивать их по секциям, устанавливать их количество, стоимость, ставку НДС и т.п. Стоимость пользования товароучетной системой уже включена в ежемесячный платеж за услуги оператора ПКС — это значит, что платить дополнительно за нее не нужно.

9. Smart-касса интегрируется с 1С и другими системами. Более того, для некоторых моделей разработан готовый модуль, который можно приобрести и интегрировать самостоятельно или с помощью специалистов.

10. Smart-кассу не нужно регистрировать в БелГИСС. Используется аттестованное программное обеспечение, которое можно установить на любое устройство на базе Android, Linux и Windows. Поэтому регистрировать кассу в БелГИСС как обычный СКА не нужно, а соответственно, и срок его службы не ограничен — как и срок сертификации устройства на территории Беларуси.

Где можно купить Smart-кассу?

Smart-кассу можно купить в офисах А1, также услугу можно оформить в интернет-магазине с доставкой по всей Беларуси.

Читайте также