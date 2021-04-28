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В Москве главврача больницы уволили после публикации видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой
Источник материала: ОНТ
В Москве (Россия) главврач клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин был уволен после публикации в Сети видеоролика, на котором медсестры учреждения здравоохранения издевались над пожилой пациенткой. Об этом
Уточняется, что виновные сотрудники были отстранены от работы.
25 апреля Telegram-канал Mash
Фото: Pixabay
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В Москве главврача больницы уволили после публикации видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой
В Москве (Россия) главврач клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин был уволен после публикации в Сети видеоролика, на котором медсестры...
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