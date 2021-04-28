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В Москве главврача больницы уволили после публикации видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой

28.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве главврача больницы уволили после публикации видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой

В Москве (Россия) главврач клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин был уволен после публикации в Сети видеоролика, на котором медсестры учреждения здравоохранения издевались над пожилой пациенткой. Об этом информирует департамент здравоохранения столицы России.

Уточняется, что виновные сотрудники были отстранены от работы.

25 апреля Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором медсестры больницы «разговаривали с бабушкой, издевались и били ее». После проверки Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay

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В Москве (Россия) главврач клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин был уволен после публикации в Сети видеоролика, на котором медсестры...
 
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