В Москве главврача больницы уволили после публикации видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой

Источник материала: ОНТ

В Москве (Россия) главврач клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин был уволен после публикации в Сети видеоролика, на котором медсестры учреждения здравоохранения издевались над пожилой пациенткой. Об этом информирует департамент здравоохранения столицы России.

Уточняется, что виновные сотрудники были отстранены от работы.

25 апреля Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором медсестры больницы «разговаривали с бабушкой, издевались и били ее». После проверки Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram