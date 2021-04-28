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Аттракционы в парках Минска заработают 28 апреля. Что нового обещают в этом году?
Источник материала: ОНТ
Весенне-летний сезон готовит любителям аттракционов как привычные развлечения, так и сюрпризы. 28 апреля столичные парки отдыха откроют двери для детей и взрослых.
Этому предшествовала тщательная подготовка. Для безопасности гостей аттракционы отремонтировали и провели их диагностику. Теперь парки готовы принять посетителей – и уже есть чем удивить публику.
Взрослым рекомендуют посетить парк Челюскинцев – он специально оборудован под более возрастную категорию.
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Весенне-летний сезон готовит любителям аттракционов как привычные развлечения, так и сюрпризы. 28 апреля столичные парки отдыха откроют двери для детей и взрослых....
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