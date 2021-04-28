Аттракционы в парках Минска заработают 28 апреля. Что нового обещают в этом году?

Источник материала: ОНТ

Весенне-летний сезон готовит любителям аттракционов как привычные развлечения, так и сюрпризы. 28 апреля столичные парки отдыха откроют двери для детей и взрослых.

Этому предшествовала тщательная подготовка. Для безопасности гостей аттракционы отремонтировали и провели их диагностику. Теперь парки готовы принять посетителей – и уже есть чем удивить публику.

Руслан Касевич, начальник управления «Городские парки» предприятия «Минскзеленстрой»: «В Центральном детском парке имени Горького в этом году будет новый аттракцион «Лабиринт» для нашей самой маленькой публики, для детей от трех лет. Помимо «Лабиринта», в этом году будет установлен новый детский игровой комплекс «Бригантина» также в Центральном детском парке имени Горького. На смену устаревшей комнате смеха планируется установить современный павильон с игровыми симуляторами».

Взрослым рекомендуют посетить парк Челюскинцев – он специально оборудован под более возрастную категорию.

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