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Что белорусы ищут в «Яндекс» о Земле и английском языке? Опубликован рейтинг самых популярных запросов

28.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что белорусы ищут в «Яндекс» о Земле и английском языке? Опубликован рейтинг самых популярных запросов

22 апреля весь мир отметил Международный день Земли. В честь праздника «Яндекс» решил узнать, что о нашей планете белорусы спрашивают в интернете. По традиции популярность запросов оценивается по 100-балльной шкале: чем чаще пользователи задавали определенный вопрос в поисковике, тем выше у него балл. 

Сколько океанов, людей и материков на земле – вот, что интересует пользователей больше всего. Хватает запросов и по поводу возраста нашей планеты. Кстати, ей примерно 4,5 миллиарда лет. Гораздо реже поисковик спрашивают, как звучит слово «земля» на латыни и где не работает компас. Отвечаем: на Северном и Южном полюсе, а также в местах магнитных аномалий. Закрывают список вопросы «сколько морей есть в Мировом океане», «почему Земля круглая» и «как называется водная оболочка нашей планеты». 

А вот 23 апреля официально отмечался праздник в честь самого популярного языка в мире – английского. Именно в этот день 405 лет назад умер великий драматург Уильям Шекспир. Причем есть мнение, что это был и день его рождения. По этому поводу «Яндекс» рассказал, что за последний год белорусы искали о наречии, которое стало международным языком.

Самый популярный вопрос рейтинга, конечно, – как выучить английский язык. Главный совет здесь: мотивация, желание и полное погружение. Также оказалось, что белорусам важно знать, как подписывать тетрадь на английском: видимо, это волнует школьников и новичков. Отсюда и вопросы, которые касаются названий месяцев. В топ вошли также правила произношения, перевода и грамматики. Гораздо реже пользователи спрашивали о централизованном тестировании по английскому языку. Например, как его сдать, ничего не зная? Последний вопрос в списке – как писать дату на английском.

Фото: Pixabay

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22 апреля весь мир отметил Международный день Земли. В честь праздника «Яндекс» решил узнать, что о нашей планете белорусы спрашивают в интернете. По традиции...
 
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