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Выставка «Партизаны Беларуси» открылась в Академии управления при Президенте

28.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выставка «Партизаны Беларуси» открылась в Академии управления при Президенте

«Партизаны Беларуси» теперь в Минске. Первая документальная интерактивная выставка «путешествует» по городам страны и зарубежья. 

Экспозиция открылась в Академии управления при Президенте. Здесь собраны исторические фотографии времен Великой Отечественной войны и боевые характеристики партизан и подпольщиков. Однако содержание – разное в каждом регионе. С помощью сенсорной панели посетители могут в несколько нажатий найти наградные листы своих родственников и земляков, действовавших в составе партизанских отрядов.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: «На территории Беларуси было 374 тысячи партизан и 70 тысяч подпольщиков – это самое массовое в мировой истории партизанское движение, которое не имеет аналогов в других странах, и здесь вот на сегодняшний день 139 тысяч человек, то есть работа продолжается. И я хотел бы, чтобы наши зрители все понимали, что это титанический труд, потому что огромное количество документов… Это только персоналий 139 тысяч человек, а у каждого документов может быть по несколько десятков».

Экспонаты рассказывают о боевых заслугах отдельных людей и целых формирований. На сайте Партизаны.бай можно скачать бесплатно все статьи, документов, фотографии и карты. 

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Теги: Минск
 
 
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«Партизаны Беларуси» теперь в Минске. Первая документальная интерактивная выставка «путешествует» по городам страны и зарубежья.  Экспозиция открылась в...
 
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