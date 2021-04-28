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Выставка «Партизаны Беларуси» открылась в Академии управления при Президенте
Источник материала: ОНТ
«Партизаны Беларуси» теперь в Минске. Первая документальная интерактивная выставка «путешествует» по городам страны и зарубежья.
Экспозиция открылась в Академии управления при Президенте. Здесь собраны исторические фотографии времен Великой Отечественной войны и боевые характеристики партизан и подпольщиков. Однако содержание – разное в каждом регионе. С помощью сенсорной панели посетители могут в несколько нажатий найти наградные листы своих родственников и земляков, действовавших в составе партизанских отрядов.
Экспонаты рассказывают о боевых заслугах отдельных людей и целых формирований. На сайте
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«Партизаны Беларуси» теперь в Минске. Первая документальная интерактивная выставка «путешествует» по городам страны и зарубежья. Экспозиция открылась в...
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