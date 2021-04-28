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Более 100 человек с начала 2021 года трудоустроены для приобретения опыта работы
Источник материала: ОНТ
Вчера безработный, сегодня профессионал. Более 100 белорусов с начала года трудоустроены для приобретения опыта практической работы, сообщили в Минтруда и соцзащиты.
Это помогает людям, у которых нет стажа либо перерыв из-за декретного отпуска (а также по другим причинам), получить профессиональные знания, умения и навыки, приобрести конкурентоспособность. К слову, нанимателям, предоставляющим рабочие места, служба занятости частично компенсирует затраты на оплату труда начинающих специалистов.
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Вчера безработный, сегодня профессионал. Более 100 белорусов с начала года трудоустроены для приобретения опыта практической работы, сообщили в Минтруда и...
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