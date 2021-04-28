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Более 100 человек с начала 2021 года трудоустроены для приобретения опыта работы

28.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 100 человек с начала 2021 года трудоустроены для приобретения опыта работы

Вчера безработный, сегодня профессионал. Более 100 белорусов с начала года трудоустроены для приобретения опыта практической работы, сообщили в Минтруда и соцзащиты. 

Это помогает людям, у которых нет стажа либо перерыв из-за декретного отпуска (а также по другим причинам), получить профессиональные знания, умения и навыки, приобрести конкурентоспособность. К слову, нанимателям, предоставляющим рабочие места, служба занятости частично компенсирует затраты на оплату труда начинающих специалистов.

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Вчера безработный, сегодня профессионал. Более 100 белорусов с начала года трудоустроены для приобретения опыта практической работы, сообщили в Минтруда и...
 
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