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Утечка газа произошла на одном из химпредприятий в Китае
Источник материала: ОНТ
В городе Чанчжоу (Китай) на химическом предприятии произошла утечка хлорного газа. Портал
28 апреля в полицию Чанчжоу начали поступать жалобы на едкий запах в воздухе. После проверки было установлено, что на химпредприятии города во время сноса строений на заброшенной территории были повреждены коммуникации. Произошла утечка хлорного газа.
На месте инцидента работают специальные службы. Устраняются последствия произошедшего.
Фото: Pixabay
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В городе Чанчжоу (Китай) на химическом предприятии произошла утечка хлорного газа. Портал Panpay информирует о пострадавших среди местных жителей. 28 апреля в полицию...
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