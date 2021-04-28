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Утечка газа произошла на одном из химпредприятий в Китае

28.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Утечка газа произошла на одном из химпредприятий в Китае

В городе Чанчжоу (Китай) на химическом предприятии произошла утечка хлорного газа. Портал Panpay информирует о пострадавших среди местных жителей.

28 апреля в полицию Чанчжоу начали поступать жалобы на едкий запах в воздухе. После проверки было установлено, что на химпредприятии города во время сноса строений на заброшенной территории были повреждены коммуникации. Произошла утечка хлорного газа.

На месте инцидента работают специальные службы. Устраняются последствия произошедшего.

Фото: Pixabay

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В городе Чанчжоу (Китай) на химическом предприятии произошла утечка хлорного газа. Портал Panpay информирует о пострадавших среди местных жителей. 28 апреля в полицию...
 
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