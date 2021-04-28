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Белорусско-латвийская межпарламентская конференция прошла онлайн

28.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусско-латвийская межпарламентская конференция прошла онлайн

Конференцию посвятили главной теме – налаживанию двусторонних отношений. Положительный опыт есть: наиболее тесные связи из стран Балтии Беларусь имела именно с Латвией.

Минск и Рига на межпарламентском уровне активно взаимодействовали с 1996 года. И сейчас процесс снова налаживается.

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Недавно состоялась встреча с послом Латвии в Республике Беларусь, достаточно серьёзный разговор у нас состоялся, мы заверили в том, что Беларусь готова открыто взаимодействовать с Латвией, налаживать диалог. Устанавливать контакты, которые были достаточно тесными до 2020 года. Межправительственные были подписаны договоры, по научно-техническому сотрудничеству, социально-экономическому развитию... Но на сегодняшний день эти контакты прерваны, нас это тревожит, потому что за этими договорами стоят наши люди». 

Добрососедские отношения, общественно-культурные и экономические связи, а также совместная борьба с пандемией – в активизации сотрудничества заинтересованы обе стороны. К слову, товарооборот между Минском и Ригой в прошлом году составил без малого 400 миллионов долларов. 

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Теги: Минск
 
 
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Конференцию посвятили главной теме – налаживанию двусторонних отношений. Положительный опыт есть: наиболее тесные связи из стран Балтии Беларусь имела именно с...
 
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