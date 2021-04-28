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Белорусско-латвийская межпарламентская конференция прошла онлайн
Источник материала: ОНТ
Конференцию посвятили главной теме – налаживанию двусторонних отношений. Положительный опыт есть: наиболее тесные связи из стран Балтии Беларусь имела именно с Латвией.
Минск и Рига на межпарламентском уровне активно взаимодействовали с 1996 года. И сейчас процесс снова налаживается.
Добрососедские отношения, общественно-культурные и экономические связи, а также совместная борьба с пандемией – в активизации сотрудничества заинтересованы обе стороны. К слову, товарооборот между Минском и Ригой в прошлом году составил без малого 400 миллионов долларов.
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Конференцию посвятили главной теме – налаживанию двусторонних отношений. Положительный опыт есть: наиболее тесные связи из стран Балтии Беларусь имела именно с...
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