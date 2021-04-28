Против санкций и ограничений: зарубежные профсоюзы поддержали работников нефтехимической отрасли Беларуси

Источник материала: ОНТ

Попытки прямого вмешательства во внутренние дела Беларуси жестко пресекаются. Тем не менее определённые силы пытаются воздействовать на ситуацию в стране с помощью экономического давления.

Национальные отраслевые профсоюзы зарубежных стран поддержали заявление работников нефтехимической отрасли Беларуси. Они выступают против санкций и ограничений. Их позицию разделяет Международная конфедерация «Нефтегазстройпрофсоюзов» – это более полутора миллионов человек по всему миру.

Давление на белорусский промышленный сектор обсуждали на международной конференции по охране труда. Участники из Беларуси, России и Казахстана считают, что США в очередной раз используют санкции в качестве геоэкономического инструмента внешней политики. Тем самым вмешиваясь в работу и жизнь граждан других стран.

Эксперты отмечают, что конкуренты ежегодно изучают объёмы, географию поставок и клиентов наших производителей. И затем с учётом своих коммерческих интересов используют санкции как экономический и финансовый рычаг давления.

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