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Против санкций и ограничений: зарубежные профсоюзы поддержали работников нефтехимической отрасли Беларуси

28.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Против санкций и ограничений: зарубежные профсоюзы поддержали работников нефтехимической отрасли Беларуси

Попытки прямого вмешательства во внутренние дела Беларуси жестко пресекаются. Тем не менее определённые силы пытаются воздействовать на ситуацию в стране с помощью экономического давления. 

Национальные отраслевые профсоюзы зарубежных стран поддержали заявление работников нефтехимической отрасли Беларуси. Они выступают против санкций и ограничений. Их позицию разделяет Международная конфедерация «Нефтегазстройпрофсоюзов» – это более полутора миллионов человек по всему миру.

Давление на белорусский промышленный сектор обсуждали на международной конференции по охране труда. Участники из Беларуси, России и Казахстана считают, что США в очередной раз используют санкции в качестве геоэкономического инструмента внешней политики. Тем самым вмешиваясь в работу и жизнь граждан других стран. 

Эксперты отмечают, что конкуренты ежегодно изучают объёмы, географию поставок и клиентов наших производителей. И затем с учётом своих коммерческих интересов используют санкции как экономический и финансовый рычаг давления. 

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Попытки прямого вмешательства во внутренние дела Беларуси жестко пресекаются. Тем не менее определённые силы пытаются воздействовать на ситуацию в стране с...
 
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