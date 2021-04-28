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ГАИ: пьяный на легковушке врезался в нетрезвого на мотоблоке

28.04.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Возле деревни Подлесье Столбцовского района вечером 26 апреля автомобиль Geely Emgrand 7 столкнулся с мотоблоком Gross. С серьезными травмами госпитализирован водитель второй машины. По информации ГАИ, оба участника происшествия находились в нетрезвом состоянии.

ГАИ: пьяный на легковушке врезался в нетрезвого на мотоблоке

ДТП случилось на подъездной дороге к деревне Подлесье. За рулем Geely находился 40-летний минчанин. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоблоком под управлением 45-летнего жителя Подлесья. Предварительно установлено, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

ГАИ: пьяный на легковушке врезался в нетрезвого на мотоблоке

Серьезные травмы получил водитель мотоблока. Он был доставлен в больницу.

ГАИ: пьяный на легковушке врезался в нетрезвого на мотоблоке

 
 
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Возле деревни Подлесье Столбцовского района вечером 26 апреля автомобиль Geely Emgrand 7 столкнулся с мотоблоком Gross. С серьезными травмами госпитализирован водитель...
 
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