ГАИ: пьяный на легковушке врезался в нетрезвого на мотоблоке

Источник материала: Onliner

Возле деревни Подлесье Столбцовского района вечером 26 апреля автомобиль Geely Emgrand 7 столкнулся с мотоблоком Gross. С серьезными травмами госпитализирован водитель второй машины. По информации ГАИ, оба участника происшествия находились в нетрезвом состоянии.





ДТП случилось на подъездной дороге к деревне Подлесье. За рулем Geely находился 40-летний минчанин. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоблоком под управлением 45-летнего жителя Подлесья. Предварительно установлено, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.





Серьезные травмы получил водитель мотоблока. Он был доставлен в больницу.



