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Банкротится одна из аптечных сетей Минска

28.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Экономическом суде города Минска начался процесс банкротства компании «Инвестфарма» (аптечная сеть). Объем долгов превышает 1,3 млн рублей, притом что активы юрлица оценены лишь примерно в 39,2 тыс.



В Торговом реестре у компании записано пять аптек, в том числе в центре Минска.

Компания была зарегистрирована в столице в 1997 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами. Аптечную сеть «Инвестфарма» начала развивать с 2000 года, пишет Office Life.
 
Теги: Минск
 
 
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В Экономическом суде города Минска начался процесс банкротства компании «Инвестфарма» (аптечная сеть). Объем долгов превышает 1,3 млн рублей, притом что активы...
 
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