«Освеженная» внешность и переработанный мотор: Suzuki обновила мотоцикл GSX-S1000

Источник материала: Tut.by

Компания Suzuki провела модернизацию выпускаемого с 2015 года нейкеда GSX-S1000, который получил не только более агрессивный дизайн, но и более мощный двигатель.





Мотоцикл получил расположенные вертикально друг над другом монофокусные светодиодные фары, иной вид топливного бака, подчеркнутый более острыми и резкими линиями облицовок. Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 999 см3 с жидкостным охлаждением, оснащенный электронной системой управления дроссельной заслонкой и переработанным впускным и выпускным механизмами, теперь отвечает эконормам Euro-5, обязательными для всех новых мотоциклов, продаваемых в Европе.





Мощность агрегата при этом немного выросла — с 150 до 152 л. с., крутящий момент равен 106 Нм (при 9250 об/мин). До 200 км/ч байк снаряженной массой 214 кг разгоняется за 6,64 секунды.





Также мотоцикл оснащен новой электронной системой S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System), которая позволяет выбирать между тремя режимами работы двигателя и изменять настройки системы контроля тяги. Также электронный комплекс включает двунаправленную систему быстрого переключения передач, позволяющую переключать передачи без использования рычага сцепления.





Старт продаж обновленного GSX-S1000 в Европе назначен на июнь 2021 года.