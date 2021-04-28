Шайба Шаранговича помогла «Нью-Джерси» одержать победу в НХЛ

Источник материала: Tut.by

«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 6:4, одна из шайб на счету белорусского хоккеиста Егора Шаранговича.



Reuters

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Ник Хишир в большинстве (19-я минута), Павел Заха, также реализовавший численное преимущество (23), Вуд Майлс (26), Коннор Кэррик (49), Егор Шарангович (53), Михаил Мальцев, поразивший пустые ворота (60).

У проигравшей команды забивали Оскар Линдблем (26), Филипп Майерс (43), Клод Жиру (44) и Шон Кутюрье (53).

«Нью-Джерси» с 37 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» находится строчкой выше с 51 набранным баллом.

30 апреля команды вновь сыграют друг с другом в штате Нью-Джерси.